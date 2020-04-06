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列車長勸離未戴口罩者遭動粗 台鐵產工盼路警隨車

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵4月起實施拒戴口罩予以拒載後，零星衝突不斷。聯合報系資料照
台鐵4月起實施拒戴口罩予以拒載後，零星衝突不斷。聯合報系資料照

台鐵4月起實施拒戴口罩予以拒載後，零星衝突不斷，昨天甚至有乘客遭勸離後怒罵並攻擊女列車長。消息一出就有列車長質疑台鐵未訂定明確SOP（標準作業程序），台鐵產業工會也呼籲人力足夠狀況下，讓路警隨車。

昨天上午，台鐵4121次區間車，一名女列車長發現從瑞芳站上車男性乘客，於列車行進間不斷穿脫口罩，到百福站時又脫下口罩，因此上前勸離。該乘客不但不願配合戴上，也不願意下車，甚至對這名女性列車長飆罵三字經及戳胸。列車長拒絕開車，並通報鐵路警察，七堵路警前往處理後，終於上午9時13分開車，晚25分。

台鐵局證實此事，並表示已慰問該列車長。台鐵產業工會說秘書長魏豫說，昨天有掌握此事，該列車長為產工會員，事發後的確有許多列車長表達擔憂，因此希望在人力足夠狀況下，一旦列車長通報有相關事故，路警可以隨車協助。

另外魏豫綾說，希望台鐵可以全面發放防身噴霧，並落實使用的教育訓練，列車長是否配戴是其次，但至少每個人都備著，以備緊急狀況使用。

昨天列車長遭攻擊消息一出，不少基層表示擔憂。一名列車長向聯合晚報表示，政策實施以來，台鐵僅針對發燒客處理有發布SOP，針對未戴口罩者則沒有明確處置方式。明明局內電報已通知未戴者予以拒載，卻要等到路警來才有強制力，且並非每個站都有配置路警，質疑「防疫根本玩假的」。

另一名列車長也說，規定沒戴口罩者不得搭乘列車，不過當有人沒戴時，屢勸不聽，還是只能在下一站請路警上車處理，這段過程中其他乘客已暴露在感染風險之中。

對此，台鐵局說，遇到類似狀況都有訂定相關SOP，列車長角色是勸導，通常不會與乘客僵持太久，勸導無效會請路警協助，路警有公權力可以蒐證並開罰。

台鐵也說，為避免感染、注意車內安全性，會請列車長先將其他旅客疏散到別的車廂，或是至少隔未戴口罩者兩公尺遠。相關執行狀況會滾動式檢討。

台鐵 口罩

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