防疫期間居家育兒取代外出 童書躍登暢銷書類型冠軍

新冠肺炎肆虐，家長擔心群聚感染，減少帶孩子出門，童書需求增溫。博客來表示，童書登上博客來網路書店今年第一季暢銷書類型冠軍。其中尤以知識繪本、語言類童書、生活繪本、科普和青少年故事小說表現突出，成長幅度都在兩成以上。

聯經出版社主編黃惠鈴表示，提供健康知識的繪本，在疫情期間受家長關心、能見度高。聯經有一套「助你健康」系列繪本，以淺顯方式讓孩子了解保健之道，因應疫情將其包裝成「防疫套書」，開出銷售佳績。

家長告訴孩子得勤洗手、戴口罩，才能抵抗新冠病毒，但如何向孩子解釋看肉眼看不見的病毒？三民書局推出哈佛演化生物學博士李明純撰寫的科普繪本「小不隆咚──我們是微生物」，並以書中角色為圖，設計著色畫放在網站提供免費下載。鼓勵父母跟孩子在家一起玩著色，一起學習細菌、病毒等微生物的知識。

針對疫情催生出的防疫素養課，博客來也推出「知識性防疫」專區，透過繪本、知識漫畫建立孩子對病毒的正確知識。

青林國際出版發行人林訓民觀察，大陸因疫情多處封城，家長和孩子被迫宅在家，吹起一波以新冠肺炎為主題的閱讀熱，大量關於疫情和病毒的童書繪本出爐。然而，疫情來得太急太快，醫界對於新冠病毒迄今仍缺乏成熟精確的論述，也讓這波童書品質受到質疑。對於是否引進大陸這波很有「新聞性」的新冠病毒童書，台灣出版社還在觀望。

值得注意的是，以全球化、地球村為主題，引領孩子理解世界性議題的繪本，雖然跟疫情沒啥關係，卻也異軍突起。聯經出版社去年底推出的「世界公民」繪本系列，雖然討論的是國際衝突、難民與貧窮，疫情期間仍有好成績。黃惠鈴分析，疫情將世界緊緊連在一起，電視打開盡是義大利、西班牙、美國等疫區消息，讓孩子開始關心國際議題。