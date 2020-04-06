獨／扯！未戴口罩還對列車長襲胸 台鐵延誤近半小時

交通部宣布4月1日起搭乘雙鐵、客運務必須戴口罩，否則予以拒載。台鐵實施以來，平均每天都有超過500位旅客未戴口罩，經處理後才入站。昨天傳出乘客上車後脫下口罩不滿列車長勸告，致列車延誤近30分鐘。聯合晚報掌握訊息，此乘客不但不服勸，還以三字經辱罵甚至動手攻擊，台鐵局證實此事，表示已經慰問該名員工。

據台鐵局統計，昨天未戴口罩經處理，包含自行購買或車站提供之後進站乘車的乘客有520位，未戴口罩經勸離後未搭乘的旅客有186位。

然而昨天上午，台鐵4121次區間車，列車長發現一名從瑞芳站上車男性乘客，於列車行進間不斷穿脫口罩，到百福站時又脫下口罩，因此上前勸離。該乘客不但不願配合戴上，也不願意下車，甚至對這名女性列車長飆罵三字經及戳胸。列車長拒絕開車，並通報鐵路警察，七堵路警前往處理後，終於上午9時13分開車，晚25分。

據了解，該名女列車長事後非常難過，也造成基層恐慌。這是台鐵4月1日實施全面戴口罩以來，乘客屢勸不聽，以致於列車延誤最久的一次。

台鐵局表示，昨已對當事人進行慰問，並肯定其表現。台鐵局說，遇到類似狀況都有訂定相關SOP（標準作業程序），列車長角色是勸導，勸導無效會請路警協助，路警有公權力可以蒐證並開罰。

事發後，台鐵昨晚緊急對內發布公告。綜合調度所發出台鐵簡訊指於百福站，因車長發現一名旅客未戴口罩，拒絕配合且不下車，而車長拒絕開車一事，經列車長報告後，查明真相為該名旅客對車長口出穢言，以不堪入耳之字眼辱罵車長，出言恐嚇，且在肢體上有踰矩的攻擊行為，致使車長堅決等候鐵路警察到場處理，以維自身及車廂旅客安全。

公告指出，第一時間連繋該名女性車長，知悉其遭受攻擊後，立即向上陳報實情，並獲運務段、運務處表示力挺車長作為，肯定該名同仁當下處置得宜，以維護車長與車上旅客之安危。

該公告亦提醒員工，針對近日防疫措施，面臨諸多爭執及衝突時，以自身及旅客安全為首要。