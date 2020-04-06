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春天常睡不飽頭暈腦漲 就醫才知春困上身

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣表示，最近天氣忽冷忽熱，大氣濕度增加，容易使人疲倦嗜睡。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣表示，最近天氣忽冷忽熱，大氣濕度增加，容易使人疲倦嗜睡。記者游振昇／攝影

擔任業務的許先生最近常感睡不飽，活力和往常變差，一直覺得懶洋洋提不起精神，還一度在重要會議中恍神而遭到主管責罵，光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣診治後指出，許先生因氣候轉變，大氣濕度增加，「春困」上身了。

陳暐棣指出，節氣從過年後進到春分，季風開始轉變，氣溫也逐步開始上升，這時候人體從冬天抵抗風寒、周邊毛細血管收縮，減少血流到末梢以降低熱量喪失的狀態，到了春天逐漸轉變成毛孔、汗腺、血管舒張，血液循環向身體周邊增加，導致相對性的大腦的供血降低，容易讓人產生頭暈腦脹、注意力無法集中的情形。

此時節氣已往清明、穀雨的高濕度方向前進，天氣忽冷忽熱，大氣濕度增加，容易使人感到沉重、痠痛、疲倦、乏力、嗜睡，生理因素加上外在環境便形成「寒濕」的體質表現，導致「春困」發生，如果平常沒有運動習慣，身體更容易覺得不舒服。

自己的身體體質是否有「寒濕」？陳暐棣建議可透過日常生活來觀察，例如每天刷牙的時候觀察舌苔，是否白白一層很厚，早晨起床的時候經常腰痠背痛，但活動後、曬太陽或熱敷可以改善，或者糞便稀爛、不成形，味道不重；四肢時常感到腫脹，觸碰皮膚常感覺冰涼等情形，就要小心留意。

陳暐棣說明，透過脈診給個案體質所需之科學中藥處方治療體質寒濕外，針對特別造成困擾的疲倦、乏力及嗜睡狀況，加強給患者服用生脈飲中藥液包，因生脈飲主要成分人參、麥門冬可益氣生津清熱，五味子可斂陰止汗，對身體益氣潤肺、養陰生津、斂肺止咳之功效；經實驗證實，可促進淋巴細胞之轉化，增強免疫力達到扶正固本，讓許先生能更快改善症狀、恢復精神。

她也建議民眾要預防春困來襲，可多至戶外踏青郊遊活動，讓五官多接受外界刺激，振奮精神；同時增加會流汗的有氧運動，適量的運動能夠增加血液循環，讓心跳適當加速，提高腦部含氧量，也讓汗能順暢從身體排出，是最好去除體內濕氣的方式，但要提醒，有效訓練心肺功能的有氧運動強度，必須有微微的喘及出汗的程度，慢走散步不算是有氧運動。

飲食方面要避免生冷、低溫食物，因為春天氣候回暖，身體血液已從身體深層逐漸往周邊流動，腸胃道功能也會相對減弱，若又接觸生冷、低溫的食物會增加腸胃功能負擔，影響消化吸收功能，導致腸胃腹脹、腹痛、腹瀉。

光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣說，民眾如有疲倦乏力和嗜睡等困擾，經中醫師脈診，可給洋人參、麥門冬和五味子煮成生脈飲改善。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣說，民眾如有疲倦乏力和嗜睡等困擾，經中醫師脈診，可給洋人參、麥門冬和五味子煮成生脈飲改善。記者游振昇／攝影

低溫 中藥

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