清明後疫情可能爆發 醫師建議全面集中檢疫避免趴趴走

隨著新冠肺炎疫情升溫，居家檢疫與隔離者卻不時傳出趴趴走的情況，成為防疫破口，台南立醫院副院長許秉毅認為要避免趴趴走，並挽救因為疫情而受創的飯店業，應全面採取集中檢疫的方式，讓這些人都住進旅館裡，採檢確定安全再離開，一舉兩得。

許秉毅在臉書上分享自己的看法，對於清明連假各景點擠滿人潮，用「恐怖」來形容，認為看到遊客摩肩擦腫的「可怕景象」，萬一遊客中有幾位是新冠肺炎的感染者，便可能傳染給來自各地的遊客，造成疫情在台灣「全境擴散」

而目前雖然台灣已禁止外國人入境，但隨著社區感染增加，居家檢疫與隔離的民眾愈來愈多，清明連假後可能有更多的病例出現，許秉毅認為台灣不能步上西班牙、義大利等國的後塵，同時也要思考疫情拖久了，對產業的負面影響。

他認為全球都在等待疫苗的研發，在研發出來前，發展快速篩檢的方法與集中檢疫相當重要，建議旅館業的管理上導入醫學上「分流分艙」的觀念，發展出兼具「檢疫」與「商業用途」的「綜合性旅館」，以創造旅館業的就業機會，也解決集中管理場所不足的問題。

也就是將為數可觀之各等級旅館的某一樓層改設為「防疫客房」，具有專用電梯、專屬客服人員及專用餐點；其他樓層則作為一般商務使用。對於入境之國人和國外的旅客一律採「集中檢疫」，以便於管理及避免有些人在外「趴趴走」的問題，同時也創造旅館業的商機和就業機會。

針對居家檢疫或隔離的對象，可先進行快篩，接著可安排住到這些飯店，作集中管理。在觀察三天或一週後 (須先作科學驗證，才能知道適當之觀察時間)，作第2次的「新冠病毒檢驗」，如果兩次檢查皆為陰性，則可考慮可解除管制，可達到有效偵測病毒與縮短檢疫時間的目的。