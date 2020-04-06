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彭啟明：春天天氣變化快 周三前出門都帶雨具

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天依舊受東北季風及華南雲雨區雙重影響，海峽上水氣移入，全台水氣偏多。本報資料照片
今天依舊受東北季風及華南雲雨區雙重影響，海峽上水氣移入，全台水氣偏多。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明說，短暫陣雨或較大的雨勢持續到本周三、四。周四、五隨著鋒面東移，將有一個空檔，有機會延續到周六的白天，這會是這一兩周最好的天氣。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁發文指出，昨天下半天開始，新的一波鋒面及雲雨帶開始影響台灣，影響甚至延續到周四。

他說，鋒面持續停留在廣東福建沿海到台灣附近，台灣附近有顯著的南北風交會，配合陸續有些小系統接近，這幾天台灣的天氣都不穩定，各地都有短暫陣雨或雷陣雨天氣，但也會有短暫的空檔。例如昨天晚上到今天上午就有降雨空檔，但白天又有雲系接近，午後雨勢可能再增大，是典型春天的天氣變化節奏，建議外出還是隨身帶雨具。

彭啟明指出，周四、五隨著鋒面東移，天氣可望趨於穩定，且有機會延續到周六的白天，這會是這一兩周最好的天氣，各地可望回溫。周六晚起另一波鋒面接近，天氣將再度轉差。下周日可能又會是各地有雨的天氣型態。不過變動空間仍大。

溫度方面，彭啟明表示，今天清晨是近期較低溫，北部平地降到14-15度，都會區域16-17度，北台灣白天在這幾天回溫有限可能都只有在20度上下，中南部溫度也略低，越往南回溫幅度越多，高溫約24-27度。台北、高雄在同一時間會相差10度。整體而言，溫度會逐步緩升，到周五會是較溫暖天氣，但周六晚到下周日又降溫。

中央氣象局說，今天依舊受東北季風及華南雲雨區雙重影響，海峽上水氣移入，全台水氣偏多。中部以北及東北部地區上半天空檔較多，不定時飄雨，下半天起將出現另一波雨勢，有出現局部大雨的機率，其他地區雲量偏多，也可能有局部陣雨或雷雨，外出活動請留意天氣變化。

氣溫方面，氣象局表示，雲量偏多加上東北季風影響，北部、東北部白天高溫不超過21度，中部及花東地區高溫約21至23度，南部地區影響較小仍可能達26度，夜晚清晨各地低溫約16至19度左右，整體偏涼。

彭啟明 高溫

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