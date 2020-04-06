昨晚冷空氣最強 吳德榮：今微升溫、北台灣仍濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨晚冷空氣最強，今晨微幅減弱，但白天北台灣仍濕冷，且今、明各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，注意較大雨勢。

吳德榮說，最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天白天起東北風稍減弱，氣溫小幅回升。預測各地氣溫：北部14至20度、中部14至24度、南部16至27度、東部15至25度。

他指出，周三、四（8、9日）仍受東北風影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，周四下午起降雨漸緩。周五、六（10、11日）大氣轉乾，各地為多雲時晴、白天舒適早晚涼，僅東半部偶有零星降雨的機率。

不過，吳德榮提醒，周六晚或下周（12）日清晨可能有下一波鋒面抵達，中部以北、東半部又轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台灣濕冷。

中央氣象局說，今天依舊受東北季風及華南雲雨區雙重影響，海峽上水氣移入，全台水氣偏多。中部以北及東北部地區上半天空檔較多，不定時飄雨，下半天起將出現另一波雨勢，有出現局部大雨的機率，其他地區雲量偏多，也可能有局部陣雨或雷雨，外出活動請留意天氣變化。

氣溫方面，氣象局表示，雲量偏多加上東北季風影響，北部、東北部白天高溫不超過21度，中部及花東地區高溫約21至23度，南部地區影響較小仍可能達26度，夜晚清晨各地低溫約16至19度左右，整體偏涼。

此外，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸並有突發性大浪發生的潛勢，前往海邊活動請注意安全。