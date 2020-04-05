當劇場變線上 「沒現場觀眾的表演」網友買單嗎?

3月21日，台北市立國樂團舉辦網路直播音樂會「望春風」。樂團在中山堂表演，編制演奏一切如常，只是讓不需動口的團員戴上口罩，而台下沒有半個聽眾。這場線上演出擁有近六萬瀏覽次數，音樂會終了，觀眾在聊天室寫下「安可」字眼，並用表情符號留下一堆掌聲，可惜樂團沒人看得見。

新冠肺炎肆虐全球，從柏林愛樂到紐約百老匯，音樂會、戲劇演出幾乎統統取消。不少劇團樂團不想讓心血白費，照常登台演出、改成線上直播，進行「沒有現場觀眾的演出」。

「觀眾是音樂會和劇場的靈魂。」大提琴家張正傑指出，一場音樂會是否成功，取決於觀眾和音樂家之間產生的化學反應，指揮大師卡拉揚即使是錄製唱片，也要求台下必須有觀眾，才能讓音樂家指間流出的音符更動人。疫情期間這些「沒有台下聽眾的音樂會」，對樂團是前所未有的挑戰。

對舞台劇來說，觀眾更決定了演出的節奏。故事工廠藝術總監林佳鋒表示，一齣戲的喜劇成分愈多，演員的反應和節奏愈取決於台下觀眾的笑聲。當舞台劇從現場演出變成錄影版，劇場氛圍只剩八成；一旦變成「台下沒有觀眾」的線上版，劇場氛圍只剩七成。

「民眾願意付錢追劇，但願意付錢聽音樂會和看舞台劇嗎?」張正傑對表演節目「線上收費」並不樂觀。他觀察，柏林愛樂經營線上音樂會多年，其現場直播技術專業成熟，「錄音師比指揮還重要」，迄今仍無法從中獲取利潤。但他也認同線上付費勢在必行，「不可能不做」。

紙風車劇團是疫情期間台灣首個推出線上劇場的劇團。紙風車文教基金會副執行長張敏宜指出，線上版和劇場版是兩種不同的概念；紙風車經營線上劇場比較像「經營自媒體」，目的是行銷品牌和與觀眾互動，因此並未考慮收費。她認為，既然線上劇場是未來不可逆的趨勢，劇團不如趁著疫情期間操兵演練、學習新技能，為下一個時代早做準備。