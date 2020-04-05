防疫維持社交距離推線上劇場 助長觀眾「看免錢」習慣?

為了維持防疫的「社交距離」，國內外劇團、樂團紛紛取消售票演出，改推線上版供觀眾欣賞，卻未設收費機制，藝文界憂心助長觀眾「免費看表演」惡習。為了培養民眾付費習慣，國家表演藝術中心正研擬線上收費機制，表演藝術聯盟則準備推線上劇場平台。

日前有立委於立院質詢時，建議文化部在疫情期間補助藝文團體，讓表演節目上線免費收看，引爆批評聲浪。表演藝術界認為，此舉等於變相要求表演團體免費演出，也助長觀眾「免費看表演」習慣，傷害業界生態。

其實，旗下有台北兩廳院、台中歌劇院和高雄衛武營三大場館的國家表演藝術中心，正研擬線上收費機制。國表藝董事長朱宗慶指出，三大場館近期正密切研商，擬利用疫情期間閒置的場館，邀表演團體進行「沒有觀眾的演出」，錄影後放上網路或電視頻道；演出費用擬由國表藝負擔，但對觀眾設收費機制。

朱宗慶表示，目前研擬的收費機制有三種可能。一是跟電視台合作，電視台自然有商業模式；一種是與擁有收費機制的線上平台合作；一種則是採單場表演收費，觀眾可以買線上表演的單場門票。

表演藝術聯盟理事長、故事工廠藝術總監林佳鋒則透露，正與LINE TV洽談合作，把故事工廠歷年作品放上LINE TV。他舉例，原本五月要在國家戲劇院首演的「再見歌廳秀」，因疫情延期後，裝台、彩排和首演都照常，只是台下沒有觀眾，進行一場「無觀眾的正式演出」，再將線上版放上LINE TV。

此外，表演藝術聯盟正與聯合數位文創談合作，準備把各劇團歷年累積的戲劇作品錄影版放上線上平台，並嘗試收費。林佳鋒表示，希望趁著觀眾宅在家的時間，透過線上平台培養觀眾看劇場表演的習慣；也許等疫情過後，可以培養一批過去不進劇場的觀眾進劇場，化危機為轉機。