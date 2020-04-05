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一張圖看一周天氣！明後天全台有雨 玉山有望降四月雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明後天全台有雨，周三到周四轉為迎風面有降雨機率，周五到周六降雨範圍會再縮小。東半部宜留意整周都會下雨，出門務必攜帶雨具。

氣象局說，明後天東北季風伴隨華南雲雨區東移，華南水氣一波接著一波，各地天氣濕濕涼涼，易有陣雨或雷雨，其中中部以北和東北部地區還有局部大雨可能。

氣象局說，到了周三到周四，華南水氣逐漸減少，剩下東北季風影響，各地下雨狀況會逐漸趨緩，僅迎風面北部、東北部和中南部山區整天還是屬於偏涼的情況，留意局部短暫雨，其他地區則早晚偏涼，以多雲到晴為主。

氣象局說到了周五到周六，東北季風減弱，氣溫回升，水氣更少，僅剩迎風面的東半部和北部山區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

至於降雪狀況，明後天水氣跟低溫配合下，玉山有望降下四月雪。

氣象局 低溫

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