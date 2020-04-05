收假車潮多西螺休息站人潮減四成 飲食區移戶外安全吃

清明四天連假今天收假，許多人趕著回到工作崗位，使高速公路車流大增，但國道休息站如西螺， 到客量減了四成，但站方仍貼心把飲食區移到戶外，讓旅客享受安全舒適的旅途用餐。

假期結束，高速公路車潮大增，但休息站的到客量卻大減，許多人到休息站也不願意到站區大樓內休息，負責西螺休息區的南仁湖副理程國振說，服務站美食區已做好萬全防疫，除嚴格管控進出防疫，用餐區除加強消毒，桌子也增設隔離板，即便一家人一起用餐，也不必擔心口沫橫飛。

程國振說，儘管防疫做得很好，但進餐廳用餐的人仍不多，整體到客量比平常減少約四成，為讓不想進餐廳的人也能方便用餐，站方將輕食、飲料及特產移至戶外設攤，更推出便當車，並在樹下擺設桌椅，可讓遊客不進美食街，一樣可享用到美味餐點及各種冷熱飲品。