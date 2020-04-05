清明收假日 國5及蘇花路廊北返車流湧現晚上才能紓解

清明連假今天收假，中午過後北返車流逐漸增加，國五主線雪隧前回堵5.5公里，頭城交流道回堵1.5公里；蘇花路廊截至下午3點，花蓮往宜蘭方向累計有1萬502輛北返，最高峰出現在下午2點，每小時最高車流量達1002輛，預計到晚間車流才能紓解。

昨天因為有許多用路人午後提早北上，造成國道5號及蘇花改壅塞車潮至凌晨1點許才消化完畢。

今天接近中午，國5北上主線的雪隧前就出現車回堵，一直都維持在5.5公里，頭城交流道車多回堵約1至1.5公里，宜蘭、羅東、蘇澳各交流道回堵不嚴重，下午2點到9點實施高乘載管制，預計9點後還會有另外一波車流，直到10點多才會紓解。

宜蘭警方建議用路人若遇上塞車，白天時段可以改走台9線從坪林進入國5，避開壅塞路段繼續北行；另蘇花路廊中午12點到下午4點時北上禁止21公噸以上大貨車通行，提醒用路人注意。