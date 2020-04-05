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防疫再升級！乘客不戴口罩搭計程車 陳時中：司機可拒載

乘客沒戴口罩「硬著頭皮載」 計程車司機靠兩招防疫

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
指揮中心宣布搭乘計程車一律要配戴口罩。本報資料照片
指揮中心宣布搭乘計程車一律要配戴口罩。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今天宣布搭乘計程車須配戴口罩，否則司機可以拒載，計程車業者表示支持，可以讓防疫系統更完善，現在雖然戴口罩的乘客比率很高，但是偶爾仍會遇到沒戴口罩的乘客，司機也只能「硬著頭皮上」，未來若有法源依據就可表明拒載。

新冠肺炎疫情延燒，幾乎「人口一罩」，隨著台鐵、高鐵、捷運等大眾運輸要求乘客不戴口罩將可拒載以後，指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，計程車司機也可拒載不願戴口罩的乘客，否則可處3000元至1萬5千元罰鍰，公告後立刻就會上路。

汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，由於疫情嚴重，現在大部分計程車乘客都會戴口罩，不過仍有少部分乘客沒戴，遇到這種情形，計程車司機只有兩種處理方式，一是說「不方便載客」，另一是「上車後窗戶都打開」。

不過若非路招、而是叫車的乘客，司機通常也很難直接說拒載，鄭力嘉表示，因為計程車算是半服務業，司機如果遇到沒戴口罩的叫車乘客，也只能硬著頭皮上，但私底下仍會抱怨，連捷運、雙鐵都規定乘客要戴口罩，更密閉的計程車空間卻不用戴，十分匪夷所思，不過司機也只能忍耐。

鄭力嘉說，非常支持指揮中心政策，防疫系統將會更完善，且如果有法規授權，司機就可名正言順拒載不戴口罩的乘客。

至於計程車司機戴口罩狀況，鄭力嘉表示，疫情爆發初期戴口罩的司機比率較低，因為當時口罩取得不易，但交通部介入協助運輸業者取得口罩後，目前幾乎百分之百的司機都會戴上口罩，頂多是在休息時間、不載客的時候會拿下口罩，但載客時又會戴上。

新冠肺炎 口罩 計程車

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