快訊

防疫再升級！乘客不戴口罩搭計程車 陳時中：司機可拒載

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警示簡訊全國關注 業者憂恆春半島觀光將再進入寒冬

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
在疫情衝擊下，民宿再度進入觀光寒冬。圖／本報資料照片
在疫情衝擊下，民宿再度進入觀光寒冬。圖／本報資料照片

清明連假期間，警方預估約7萬名遊客湧進恆春半島觀光，使防疫工作變得相當吃重，中央疫情指揮中心昨天還特別發布細胞簡訊警示，呼籲民眾墾丁附近人潮壅擠，請暫時不要前往。訊息一出，不少遊客怯步，甚至加快收假的腳步，部分業者表示，疫情回馬槍一殺，連假後的觀光可能要再度進入寒冬。

民宿業者表示，防疫固然很重要，也有它的必要性，但是各風景區皆出現人潮，為何只針對墾丁地區，尤其警示簡訊一出，從收假前一天的5成住房率，今天直接掉到零。

飯店業者表示，連假期間原本有的9成住房率，到昨天卻降到6成，但仍會配合政府的防疫政策，目前如果因疫情影響，讓遊客近期不願意外出旅遊，飯店也將先採取延期的方式，供遊客改期。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，有不少旅客因簡訊而取消訂房，目前統計，協會內的民宿業者至少有4間房間，因為收到簡訊而提前退房，想必其他民宿業者也會受到同樣的衝擊。由於是配合政府防疫的緣故，業者也只能將訂金退還給遊客。

林淑敏還說，在疫情衝擊下，民宿再度進入觀光寒冬，雖然短期內很難再有起色，但仍會在這段時間，去參加屏東縣政府民宿協會的產業轉型培訓課程，希望透過政府的紓困計畫，持續提升競爭力。

民宿 屏東縣政府 疫情 恆春

延伸閱讀

台中市政府防疫升級 實名制2.0掃碼快速通關

影／空中防疫喊話 台南玉井警分局今出動無人機

憂連假遊客多成防疫破口 花縣府明推環境清潔日

連假人潮爆發 墾丁等11景點緊急大消毒

相關新聞

創新低！汽油明再降9毛連六跌 95無鉛跌至18.8元

受到新冠肺炎疫情在美國擴散，加上沙、俄兩大產油國持續削價增產，國際原油價格持續走跌，中油今宣布，自明（6）日凌晨零時起汽...

觀光人潮退散 屏東縣恆春半島大消毒

清明連假期間大批遊客湧入恆春半島，環保署昨天緊急下令要求這11個景點必須進行大消毒，其中墾丁被列為重點區域。有鑑於此，屏...

疫情重創航空業 張國煒仍霸氣捐蔬果汁鼓勵醫護

新冠肺炎疫情延燒，全球各行業皆飽受疫情影響，首當其衝的莫過於航空業，不過星宇航空董事長張國煒日前捐出4800瓶飲料給醫護...

不只市場可買生鮮 新北農會便宜農產還提供網購服務

新冠肺炎持續影響，許多民眾為避免群聚及飛沫傳染，在防疫期間盡量不出外用餐，選擇購買食材在家烹煮，然除一般傳統市場及連鎖超...

高鐵列車今起不賣便當 台南站乘客：為防疫樂於配合

清明4天連假今天是最後一天收假日，上午11點多高鐵台南車站陸續出現搭車人潮，高鐵從今天起全面暫停列車上便當、推車飲料、食...

警示簡訊全國關注 業者憂恆春半島觀光將再進入寒冬

清明連假期間，警方預估約7萬名遊客湧進恆春半島觀光，使防疫工作變得相當吃重，中央疫情指揮中心昨天還特別發布細胞簡訊警示，...

1.5萬株公益小樹苗賣不掉 智能障礙生發愁

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，靠社會捐款的社福機構也被重創。新竹縣關西鎮的「華光智能發展中心」院生八、九年來培育近一萬五千株...

國道收假車潮比原估少10-15% 避9地雷路段

今天是清明連假最後一天，受天候不佳及疫情影響，高公局表示，國道交通量較預估少10%至15%，不過，每逢連假必塞的國5路段...

好好吃／健身教練的「男子宿舍」快樂餐

健身教練小潘家裡經營自助餐店，雖非餐飲科系出身，但因從小就有烹飪經驗，當兵那年被選為伙食兵，每天午晚都要勤奮備料，煮大鍋菜餵飽軍中同袍。退伍之後，小潘落腳台北，與一群年紀相近的青年合租「男子宿舍」，當年的伙食兵，如今每到周末仍會下廚，這次的任務是餵飽一群「單身狗」。

愛肝達人站／增強免疫力 B、C肝病友別亂吃

許金川（臺大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

健康相談室／公園運動器材 不是誰都適合用

Ｑ：公園常見的運動器材，一定安全嗎？

罹癌消極 轉念治療腫瘤縮小

民眾罹癌色變，但台灣醫療技術精進，多數非不治之症。而有時治療過程「心理」因素很重要。一名近50歲的婦女，月經周期紊亂、偶有大量出血、腹痛的症狀，原不以為意，後因越發頻繁而就醫，才知罹患子宮內膜癌三期，經手術後，醫師告知得再進行化療與電療。

熱門新聞

下午變天！ 中部以北轉雷雨 今晚各地慎防較大雨勢

全聯行動超市悄悄現蹤 地點讓2萬人感動直呼：好貼心

口罩沒拿出來被拒載 台東站旅客眼巴巴看火車開走

明天早點出發！九路段塞爆 國5恐塞12小時

北市公車再2起不戴口罩 害誤點還反問健康為何要戴

殺破狼周運勢／雙子戀情塵埃落定 巨蟹小心職場小人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。