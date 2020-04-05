警示簡訊全國關注 業者憂恆春半島觀光將再進入寒冬

清明連假期間，警方預估約7萬名遊客湧進恆春半島觀光，使防疫工作變得相當吃重，中央疫情指揮中心昨天還特別發布細胞簡訊警示，呼籲民眾墾丁附近人潮壅擠，請暫時不要前往。訊息一出，不少遊客怯步，甚至加快收假的腳步，部分業者表示，疫情回馬槍一殺，連假後的觀光可能要再度進入寒冬。

民宿業者表示，防疫固然很重要，也有它的必要性，但是各風景區皆出現人潮，為何只針對墾丁地區，尤其警示簡訊一出，從收假前一天的5成住房率，今天直接掉到零。

飯店業者表示，連假期間原本有的9成住房率，到昨天卻降到6成，但仍會配合政府的防疫政策，目前如果因疫情影響，讓遊客近期不願意外出旅遊，飯店也將先採取延期的方式，供遊客改期。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，有不少旅客因簡訊而取消訂房，目前統計，協會內的民宿業者至少有4間房間，因為收到簡訊而提前退房，想必其他民宿業者也會受到同樣的衝擊。由於是配合政府防疫的緣故，業者也只能將訂金退還給遊客。

林淑敏還說，在疫情衝擊下，民宿再度進入觀光寒冬，雖然短期內很難再有起色，但仍會在這段時間，去參加屏東縣政府民宿協會的產業轉型培訓課程，希望透過政府的紓困計畫，持續提升競爭力。