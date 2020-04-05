1.5萬株公益小樹苗賣不掉 智能障礙生發愁

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，靠社會捐款的社福機構也被重創。新竹縣關西鎮的「華光智能發展中心」院生八、九年來培育近一萬五千株台灣原生種的樹苗，除了是他們生命教育的活教材，也期盼自給自足，在這波疫情下為中心帶來收入，但因不擅行銷，這一大批樹苗乏人問津。中心代理主任王嵩文期待有種樹需要的人來採購，做公益也一起種樹愛台灣。

華光智能發展中心收容智能障礙及合併肢障的院生，目前有30幾名20至40幾歲的院生。王嵩文說，中心自有一處澤溪農場，之前讓院生種有機蔬菜，八、九年前為了培養院生的成就感、啟發他們對生命價值的認同，由老師帶院生到山區採集各式台灣原生種的樹木種子，帶回院區種在盆中培育，時至今日累積11種、約1.5萬株樹苗，包含台灣櫸、烏心石、光臘樹、無患子、流蘇等。

這些樹苗堆近一分地的苗圃，院生每天用心照料，從澆水、拔除雜草到小盆移到大盆等，花了不少工夫；由於並無園藝專業，樹苗偏瘦，但存活沒有問題。樹苗每株售價50至180元不等。

「從分辨種子到移盆，看到隨著樹苗長大，他們手眼協調、細部動作明顯進步，肌耐力也大幅提升，接待來看樹苗的來賓時，眼神也充滿了成就感。」王嵩文從院生投入栽培樹苗的過程，看到樹苗給他們的正向回饋，相當欣慰。他說，育苗的院生有30幾人，目前都歸類在「職前教育組」，等訓練成熟，他們將前往竹北的就業訓練中心改納「就業組」，準備進入職場展開自力更生的新旅程。

不過，樹苗這幾年只進不出，這波新冠肺炎疫情造成華光智能發展中心各項活動停擺，募款大減，加上樹苗逐漸長大，王嵩文才決定出售這批台灣原生種樹苗，希望讓大家一起來種樹，綠化台灣，也幫助院生自力更生。他說，樹苗賣不出去，院生或多或少有點沮喪，等樹苗賣出，清理出空地，將改種多肉植物，方便民眾在居家照養，也免除沒地可種樹的問題。

「3月的小額捐款筆數只剩個位數。」華光智能發展中心公關組長張淑珍表示，新冠肺炎疫情已延燒三個多月，1、2月的捐款筆數和平時相比少了一半以上，3月更慘，加上二手市集等帶進收入的活動都因疫情取消，未來疫情還要多久才能解除也不知道，對所有社福單位都是嚴重的隱憂。

王嵩文說，以華光為例，1/3營運經費靠政府補助，1/3靠社會捐款，1/3靠院生家長繳費，但家長繳費狀況不穩定，中心自己要積極創造收入，才能好好照養這些院生。

購買樹苗上班日請洽澤溪農場 03-5878350或張淑珍0981-979-738