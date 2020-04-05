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昨天身邊不少人突然「醒過來」 原來遊戲停機一整天
昨天不知道有沒有人發現身邊很多人「活過來了」？平常眼睛只盯著電腦或手遊機，跟他說話好像沒聽到，但昨天這些人都突然「覺醒」，不釘在遊戲上，原來是中國大陸昨天為了紀念因新冠肺炎去世者，哀悼一天，停止所有公共娛樂，包含線上遊戲在內。
遊戲停止的時間是從昨天零時到24時，不少人前天半夜打遊戲打到一半，卻突然斷線，才發現原來因為「哀悼」，停機24小時，吶喊「清明連假為了疫情不能出門，又不能打遊戲，那還能做什麼？」「人生沒意義了」。
其實在昨天之前網路上就有人貼出相關的訊息，不少遊戲公司也有在官網張貼告示，但還是有人沒有看到。
而昨天並非所有的遊戲都停，也有少數沒有停機，引發網友論戰「到底是不是台獨遊戲」，還有人指稱昨天大陸的遊戲都停，不少大陸人都跑來玩台獨遊戲，成為昨天網上熱門話題。
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