昨天身邊不少人突然「醒過來」 原來遊戲停機一整天

昨天不知道有沒有人發現身邊很多人「活過來了」？平常眼睛只盯著電腦或手遊機，跟他說話好像沒聽到，但昨天這些人都突然「覺醒」，不釘在遊戲上，原來是中國大陸昨天為了紀念因新冠肺炎去世者，哀悼一天，停止所有公共娛樂，包含線上遊戲在內。

遊戲停止的時間是從昨天零時到24時，不少人前天半夜打遊戲打到一半，卻突然斷線，才發現原來因為「哀悼」，停機24小時，吶喊「清明連假為了疫情不能出門，又不能打遊戲，那還能做什麼？」「人生沒意義了」。

其實在昨天之前網路上就有人貼出相關的訊息，不少遊戲公司也有在官網張貼告示，但還是有人沒有看到。