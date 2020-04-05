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創新低！汽油明再降9毛連六跌 95無鉛跌至18.8元
受到新冠肺炎疫情在美國擴散，加上沙、俄兩大產油國持續削價增產，國際原油價格持續走跌，中油今宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.9及1元，連續六周調降，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升17.3元、95無鉛汽油每公升18.8元、98無鉛汽油每公升20.8元、超級柴油每公升14.4元。
中油表示，本周因美國受新冠肺炎疫情影響減緩生產與消費活動，國際原油價格持續走跌。本週調價指標週均價為每桶21.53美元，較前週24.99美元下跌3.46美元，新台幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算跌幅為11.18%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.9及1.0元，足額調整。
調整後95無鉛汽油持續寫下17年多來的新低。回顧歷史油價，2001年911事件後，航空、運輸等行業不景氣，國際油價陷入低谷，95無鉛汽油最低至18.2元，2002年前三季油價持續走低，直到10月95無鉛汽油才回到每公升20元以上。
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