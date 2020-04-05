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觀光人潮退散 屏東縣恆春半島大消毒
清明連假期間大批遊客湧入恆春半島，環保署昨天緊急下令要求這11個景點必須進行大消毒，其中墾丁被列為重點區域。有鑑於此，屏東縣環保局於今天上午6時，派出由6人組成的防疫消毒隊，針對恆春鎮以及墾丁地區的觀光熱點進行全面消毒。
屏東縣環保局預估清明連假期間，將會有大批遊客湧進恆春半島，為了防疫，先行在4月2日時上午8時至下午5時，出動6名消毒人員，針對恆春鎮與墾丁所有公共區域，如：大街、市場週邊、學校附近等地進行消毒。
隨著清明連假的尾聲，人潮逐漸退去，環保局也在今晨上午6時許，派遣6名消毒人員對恆春與墾丁地區進行第二次的消毒工作。
環保局今天消毒重點為恆春鎮中山路、中正路及恆春轉運站、光明路海角七號拍攝地（阿嘉的家）、南門圓環、恒南路等地，而墾丁地區則為墾丁大街、大灣路、和平巷。
環保局表示，屏東縣長在連假前就指示，連假前後皆須針對觀光熱點進行消毒，因此，今天的消毒行動，除了完成縣長指示，更呼應環保署的政策，日後也會持續針對公共區域進行消毒，以免因為連假人潮造成防疫破口。
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