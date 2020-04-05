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高鐵列車今起不賣便當 台南站乘客：為防疫樂於配合
清明4天連假今天是最後一天收假日，上午11點多高鐵台南車站陸續出現搭車人潮，高鐵從今天起全面暫停列車上便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機販售服務，謝姓女乘客說，雖然不太方便，但為了防疫和自身安全，她樂於配合。
陳姓乘客今天上午一早從台北搭乘高鐵回到台南，準備明天上班，他說，新冠肺炎持續發燒，為了防疫，高鐵不賣便當和飲料防疫，他認為有必要。
高鐵配合政府各項防疫措施，自今天起調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內「TLife」車上雜誌；商務車廂暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險。
高鐵公司統計，4月1日起配合政府防疫政策，對進站旅客實施全面量測體溫並要求全程配戴口罩後，昨天共有88名旅客因不清楚相關規定，到站時未配戴口罩乘客，經高鐵站務人員說明相關規定後，旅客大都能配合至車站便利商店購買口罩配戴後，順利進站乘車。另昨天無旅客體溫超過37.5度遭婉拒搭乘。
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