不只市場可買生鮮 新北農會便宜農產還提供網購服務

新冠肺炎持續影響，許多民眾為避免群聚及飛沫傳染，在防疫期間盡量不出外用餐，選擇購買食材在家烹煮，然除一般傳統市場及連鎖超市可購賣生鮮食材及材米油鹽外，新北市許多農會也提供便宜且優質的生鮮產品及當地特產，甚至提供網路商店提供網購服務，讓民眾不出門也能享受新北各地特產。

新北市目前設有超市的農會有板橋、樹林、淡水、蘆洲、三重、五股、三芝、深坑及金山等9家，其中，樹林及金山除農會本部外，分部也設有超市，合計共11家。

農會超市設立區域廣闊，除了有維持鄉土及居民情感聯繫的特有文化外，秉持服務鄉里精神經營，讓超商販售的產品不僅品質高，價格也便宜，更時常舉辦優惠促銷活動。

像是板橋農會「板農活力超市」除販售新北坪林包種茶油外，也有台東池上米、彰化二林薏仁、台南白河蓮藕粉等各地主打農產品。

近期，板橋、金山農會超市還推出屏東恆春洋蔥與雲林古坑金鑽鳳梨，洋蔥1袋2公斤50元，鳳梨一箱10公斤只要299元。

各家農會也有在地特色，如深坑農會超市在產季時，會提供上等又便宜的綠竹筍及包種茶等當地特產，利用產地直銷特性，讓民眾買到最新鮮的農產。

另外，板橋、樹林、淡水、蘆洲、三重、五股、三芝及金山等農會超市，也設有新北市農業局輔導的的「新北小農鮮鋪」。

新北小農鮮鋪是以推廣有機栽培、使用天然資材生產安全農產品為理念，與在地有機小農合作上架，提供民眾新鮮現採的有機蔬菜，落實「吃當地、食當季」，也保障新北市耕地與市民的健康。