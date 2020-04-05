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談蝙蝠色變 瑞芳蝙蝠季決定首次停辦

聯合報 / 記者張曼蘋鄭朝陽／即時報導
每年7月太陽下山前，瑞芳蝙蝠洞東亞摺翅蝠成群外出覓食壯觀場面。 圖／瑞芳區公所提供
每年7月太陽下山前，瑞芳蝙蝠洞東亞摺翅蝠成群外出覓食壯觀場面。 圖／瑞芳區公所提供

新北市瑞芳區有全台最大的蝙蝠洞，4到7月間的繁殖季，會有數十萬隻蝙蝠在天空飛翔，景象壯觀。瑞芳區公所每年7月都會辦蝙蝠季，往年蝙蝠季期間，每天都有上千人觀賞蝙蝠出洞的壯觀場面。但隨新冠肺炎疫情蔓延，瑞芳區公所今天決定停辦蝙蝠季，這是歷來首次停辦。

瑞芳區長王坤南說，目前新冠肺炎疫情仍未穩定，決定停辦；停辦蝙蝠季考慮的不是蝙蝠，而是避免人潮聚集，影響防疫。

桃園三民的蝙蝠洞也享有盛名，不過，桃園市府觀光旅遊局長楊勝評說，三民蝙蝠洞已有名無實，完全沒有蝙蝠了，主因是蝙蝠洞屬半開放的洞穴，常年大量的遊客嚇跑這些蝙蝠，只剩蝙蝠排遺等生存過的遺跡。

新冠肺炎疫情發燒，蝙蝠也被確認是新興病毒的重要宿主，包括SARS冠狀病毒、MERS冠狀病毒及新冠肺炎等。台師大教授吳忠信分析台灣北部蝙蝠洞內「東亞摺翅蝠」糞便的病毒基因組，發現多種病毒的核酸，推測蝙蝠體內可能對新型病毒具有宿主耐受性或病毒清除機制，是防治新冠肺炎的重要問題。

新北市農業局表示，雖然蝙蝠是病毒的宿主，長期監測台灣島上的蝙蝠，有些物種也確實帶有病毒，但不至於影響人。107年防檢局發布的訊息顯示，從幾個東亞家蝠監測案例及新北市拾獲的絨山蝠，身上帶有「台灣特有蝙蝠麗沙病毒」，並非狂犬病毒、也不具有感染人的能力。 農委會特有生物研究保育中心研究員兼主任秘書鄭錫奇也說，本土蝙蝠與島上居民相處數百年，除非研究人員捕捉時被咬，並未發生過主動攻擊人類的案例；建議大眾培養與蝙蝠相處的正確態度，蝙蝠就和鼬獾、獼猴、松鼠等野生動物一樣，都不該干擾、接觸。

更多內容請見【聯合報專區】 生人勿入！ 瑞芳蝙蝠洞首揭密 專家都待不了10分鐘

新北市瑞芳蝙蝠洞是全台最多東亞摺翅蝠棲息地，繁殖季期間傍晚可看到群蝠出洞的壯觀景象。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳蝙蝠洞是全台最多東亞摺翅蝠棲息地，繁殖季期間傍晚可看到群蝠出洞的壯觀景象。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳區蝙蝠洞公園在蝙蝠季期間，吸引很多民眾前往賞蝠；圖為2018年的觀蝠人潮。圖／新北市政府提供
新北市瑞芳區蝙蝠洞公園在蝙蝠季期間，吸引很多民眾前往賞蝠；圖為2018年的觀蝠人潮。圖／新北市政府提供

蝙蝠 新冠肺炎

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