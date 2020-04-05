疫情重創航空業 張國煒仍霸氣捐蔬果汁鼓勵醫護

新冠肺炎疫情延燒，全球各行業皆飽受疫情影響，首當其衝的莫過於航空業，不過星宇航空董事長張國煒日前捐出4800瓶飲料給醫護人員鼓勵，讓人大讚超級暖心。

星宇航空今年才剛正式上路就受到嚴重衝擊，雖然公司面臨無航班可飛的窘境，不過張國煒仍苦中作樂，先前將自己親自消毒打掃辦公室的照片PO網，4月1日更捐出200箱、共4800瓶胡蘿蔔綜合蔬果汁給衛福部桃園醫院辛苦的醫護人員，為醫護人員鼓勵打氣。

網友得知該消息，紛紛大讚「謝謝醫護人員！謝謝星宇航空！」「相信大家的合作一定可以快點度過疫情」、「星宇真的很大器耶」、「謝謝勞苦功高的醫護，謝謝K董為大家盡心力」、「老闆好大氣」，博得網友一致好評。

衛福部桃園醫院社工室主任余珮瑜表示，大家都知道這次疫情重創航空業，因此非常驚訝星宇航空會聯絡醫院社工室，大方捐贈4800瓶胡蘿蔔汁。余說，胡蘿蔔汁可以提高免疫力，醫護人員皆非常開心，很感謝星宇航空的鼓勵。