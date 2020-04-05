傍晚變天！ 全台有雨到周二 中部以北防大雨

要變天了。中央氣象局說，受到華南雲雨區東移及東北季風增強影響，今天傍晚水氣增多，全台有雨到周二，其中中部以北還要慎防大雨。

氣象預報員王品翔說，今天傍晚開始台灣附近水氣增加，原先是多雲的陰天，時間愈晚雨勢恐愈明顯。入夜後中部以北及東北部轉為陣雨或雷雨，甚至不排除有局部降大雨勢，花東、南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，一直影響到周二。

王品翔說，周三到周四東北季風減弱但仍有影響，迎風面東半部和北部山區留意局部短暫雨，中南部恢復多雲到晴。周五到周六東北季風進一步減弱，轉成偏東風，僅迎風面東半部有局部陣雨。

氣溫方面，王品翔說，到周二高溫降幅降為明顯，北部18到22度，東部22到24度，中南部則因為白天雲量多，無太陽照射不易增溫，高溫也只有22到25度。各地低溫則落在15到17度。

他表示，周三到周四受到東北季風影響，迎風面仍偏涼，北部低溫16到17度，高溫22到24度；中南部低溫18到20度，高溫回到28到30度；花東低溫同樣是18到20度，高溫22到26度。

王品翔說，到了周五、周六，各地高溫可回升到24度以上，不過北台灣仍要注意早晚偏涼，低溫落在17到18度間。若低溫和水氣配合，周一到周二玉山有機會局部降雪。