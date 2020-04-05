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汽油連6降物價不降？消保官：市場機制決定

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
汽油周一再降，已經是連續6度調降，加油站促銷活動不打折。記者鄭國樑／攝影
汽油周一再降，已經是連續6度調降，加油站促銷活動不打折。記者鄭國樑／攝影

中油、台塑本周再調降汽油和超級柴油油價，其中汽油每公升降9角，明天凌晨零點中油98汽油每公升20.8元、95汽油18.8元、92汽油17.3元，如果搭配部分加油站促銷優惠，可以再降8角到2元多不等，再創汽油連續6度調降新低紀錄。

不過消費者納悶以前汽油一路漲價的時候，很多物價尤其是小吃店都跟著漲，為什麼這一波看不到小吃店降價？消保官指出，消保法和公平交易法會防止壟斷物價，注意有無非法聯合統一價格，但是沒有明定物價該隨著油價升、漲調整，通常由業者自行反應市場機制，考量成本和消費者接受度等因素，檢視是否調整售價。

不過消保官指出這一波疫情造成消費低迷，旅館、餐廳歇業，同樣衝擊小吃店，業者勢必拿出對策，尤其汽油連續調降6次售價，在考量成本和吸引消費者上門等多種因素下，小吃店等規模小的業者勢必要及早因應。

小吃 中油 油價

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