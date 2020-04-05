北返車潮下午湧現 9大地雷路段最晚塞到深夜10時

今天是清明連假最後一天，受天候不佳及疫情影響，國道交通量較預估少10%至15%，不過每逢連假必塞的國5路段一早仍「紅爆」，時速在30多公里徘徊。北返車流量將於今天下午逐漸湧現，九大地雷路段一路塞到晚間。

交通部高速公路局交通管理組長卓明君表示，清明連假的國道交通量很大，歷年來都僅次於春節，不過今年可能受到天候不佳加上疫情兩大因素影響，這幾天的國道交通量都比原本預估還要少了10%至15％，明顯降低許多。

卓明君說，今天是連假收假日，原本估計雙向交通量約為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中以北向交通量較多，不過最後車量量應該也會比預估少。截至上午10時為止，西部國道大致順暢，不過國5路段從上午9時開始，頭城往坪林北返路段出現車多壅塞現象，因此啟動宜蘭到頭城路段路肩開放大客車行駛及主線儀控等措施。

根據高公局預估，今天下午將出現明顯北返車潮，最好避開九大地雷路段。國1西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北將從下午3時、4時塞到晚上6時，行車速度為平常四倍。國3關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰從下午4時塞到晚上6時，行車時間為平常三倍至四倍。

國五最塞，頭城—坪林路段從今天一早就車多，壅塞情形將持續到深夜10時，行車時間更為平常七倍。國6舊正—霧峰系統則從下午4時塞到晚上6時，行車時間為平常三倍。

高公局表示，今天實施國5下午2時至晚上9時北向高乘載管制，並適時開放路肩及匝道儀控等，呼籲民眾盡量行駛替代道路，以台61替代國1及國3、台9替代國5、台63替代國6，避免塞在車陣當中，