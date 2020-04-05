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口罩沒拿出來被拒載 台東站旅客眼巴巴看火車開走
國內實施大眾運輸乘客須量體溫、戴口罩防疫政策，絕大多數民眾都很配合，不過，台鐵台東車站發生1男子準備上月台再戴口罩，被站務人員擋在剪票匝門前，男子東翻西找，找到口罩戴上時，他要搭的火車已開走。
據台鐵台東車站人員指出，台東車站讓男子全額退票，再設法協助男子改搭下一列車，這名男子事後未動怒，也未跟站務人員起爭執，雖無奈改搭下班列車，但也怨行程被耽誤，表明會對台鐵提出客訴。
擔心大眾運輸成了國內新冠肺炎疫情防疫破口，交通部長林佳龍下令從4月1日起，民眾搭乘國內高鐵、火車、公車、捷運等交通工具都要戴口罩。
台鐵台東車站表示，政策實施以來，多數乘客都自發戴口罩搭車，偶有乘客未搭口罩進入車站，但在剪票匝門前經站務人員提醒，都會立即戴上口罩，但2日也發生一位乘客因臨時找不到口罩被阻止搭車，找到口罩時火車已開出的小意外。
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