健康超前部署 營養師：彩虹食物支撐免疫力

新冠肺炎疫情什麼時候可以獲得控制還是未定數，各國都有長期抗戰的打算。我們自身又該如何準備？聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶指出，免疫功能需要良好的生活習慣來平衡，並倡導「用好食物為你的身體做好超前部署」。

呂美寶表示，為了達到這項目標，維持均衡飲食、適度運動、規律作息、充分睡眠與紓解壓力已變成不二法門。以飲食為例，西元前五世紀醫學之父希波克拉底提出「你的食物就是你的藥物」，每餐都是身體細胞迎接食物養分的大好機會，試想我們平常都給予身體什麼樣的食物？

呂美寶說，新鮮的原型食物蘊含豐富養分，尤其這些食物中各類的維生素A、C、D與鋅是支撐免疫系統的重要成分，以及免疫細胞功能健全與否，並維持抗氧化系統的平衡，避免自由基攻擊免疫細胞造成保護力下降；另外，每天攝取不同顏色的蔬果，那麼細胞就擁有較多的天然植物化學色素「植化素」，提升抵禦外界侵襲的能力，增強保護力。

呂美寶建議運用「彩虹餐盤」的概念，讓每餐至少有三種顏色蔬果，就能有效攝取到各類植化素。譬如選擇黃橘色的食物如地瓜與胡蘿蔔，當中的胡蘿蔔素在體內可轉換為維生素Ａ，幫助免疫系統粘膜屏障更為完整；紅色的小番茄、橘色的柳丁、綠色的奇異果與綠葉蔬菜含有維生素C，有效支持體內抗氧化與免疫修復能力。許多科學研究確認彩虹餐盤的好處，能同時攝取到多種植化素，這也是目前歐美國家非常推崇的健康飲食觀念。

每天充分攝取豐富的植化素能夠影響身體傳遞信息到細胞內部，並負責控管細胞基因、養分生成和預防疾病發生，協助免疫系統維持正常運作。美國癌症研究中心表示，每餐多樣化的蔬果能降低罹癌機率三到四成；如果膳食纖維量攝取過少，常食用油炸、精緻糖類等加工食品可能會觸發致癌基因，導致罹病風險增加。

呂美寶表示，用心為家人烹調營養美味的一餐，是家庭交流互動的美好時刻，食物中的營養成分讓神經傳導物質如血清素合成順暢，協助穩定情緒；與家人共同營造生活的幸福感，也能讓你擁有身心安定的力量，在疫情緊張的時刻，帶著心平氣和的心情好好生活。