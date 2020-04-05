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健康超前部署 營養師：彩虹食物支撐免疫力

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
攝取豐富的植化素能影響身體傳遞信息到細胞內部，並負責控管細胞基因、養分生成和協助免疫系統維持正常運作。圖／聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶提供
攝取豐富的植化素能影響身體傳遞信息到細胞內部，並負責控管細胞基因、養分生成和協助免疫系統維持正常運作。圖／聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶提供

新冠肺炎疫情什麼時候可以獲得控制還是未定數，各國都有長期抗戰的打算。我們自身又該如何準備？聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶指出，免疫功能需要良好的生活習慣來平衡，並倡導「用好食物為你的身體做好超前部署」。

呂美寶表示，為了達到這項目標，維持均衡飲食、適度運動、規律作息、充分睡眠與紓解壓力已變成不二法門。以飲食為例，西元前五世紀醫學之父希波克拉底提出「你的食物就是你的藥物」，每餐都是身體細胞迎接食物養分的大好機會，試想我們平常都給予身體什麼樣的食物？

呂美寶說，新鮮的原型食物蘊含豐富養分，尤其這些食物中各類的維生素A、C、D與鋅是支撐免疫系統的重要成分，以及免疫細胞功能健全與否，並維持抗氧化系統的平衡，避免自由基攻擊免疫細胞造成保護力下降；另外，每天攝取不同顏色的蔬果，那麼細胞就擁有較多的天然植物化學色素「植化素」，提升抵禦外界侵襲的能力，增強保護力。

呂美寶建議運用「彩虹餐盤」的概念，讓每餐至少有三種顏色蔬果，就能有效攝取到各類植化素。譬如選擇黃橘色的食物如地瓜與胡蘿蔔，當中的胡蘿蔔素在體內可轉換為維生素Ａ，幫助免疫系統粘膜屏障更為完整；紅色的小番茄、橘色的柳丁、綠色的奇異果與綠葉蔬菜含有維生素C，有效支持體內抗氧化與免疫修復能力。許多科學研究確認彩虹餐盤的好處，能同時攝取到多種植化素，這也是目前歐美國家非常推崇的健康飲食觀念。

每天充分攝取豐富的植化素能夠影響身體傳遞信息到細胞內部，並負責控管細胞基因、養分生成和預防疾病發生，協助免疫系統維持正常運作。美國癌症研究中心表示，每餐多樣化的蔬果能降低罹癌機率三到四成；如果膳食纖維量攝取過少，常食用油炸、精緻糖類等加工食品可能會觸發致癌基因，導致罹病風險增加。

呂美寶表示，用心為家人烹調營養美味的一餐，是家庭交流互動的美好時刻，食物中的營養成分讓神經傳導物質如血清素合成順暢，協助穩定情緒；與家人共同營造生活的幸福感，也能讓你擁有身心安定的力量，在疫情緊張的時刻，帶著心平氣和的心情好好生活。

大家忙於內外防疫的同時，務必調整好生活型態，飲食也應以新鮮、均衡和多樣化為主，讓身體維持免疫系統的平衡與提升自我修復力。呂美寶提醒抵抗力較弱或生活繁忙無法均衡飲食的朋友，可向營養師諮詢客製化飲食建議，視需求階段性補充醫療級營養防護處方，協助您鞏固內在防備更事半功倍。

聯新國際醫療聯新營養執行長呂美寶倡導用好食物為你的身體做好超前部署，指出免疫功能需要良好的生活習慣來平衡。圖／聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶提供
聯新國際醫療聯新營養執行長呂美寶倡導用好食物為你的身體做好超前部署，指出免疫功能需要良好的生活習慣來平衡。圖／聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶提供
呂美寶提醒可向營養師諮詢客製化飲食建議，視需求階段性補充醫療級營養防護處方，協助您鞏固內在防備更事半功倍。圖／聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶提供
呂美寶提醒可向營養師諮詢客製化飲食建議，視需求階段性補充醫療級營養防護處方，協助您鞏固內在防備更事半功倍。圖／聯新國際醫療聯新營養執行長暨總營養師呂美寶提供

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