一天比一天少！ 高鐵昨只有88人未戴口罩搭車

4月1日起搭乘雙鐵、客運都要戴口罩，否則無法進站。據台灣高鐵公司統計，清明連假以來每天未戴口罩的人數從頭兩天實施時，約250人不符規定，到昨天只剩88人，在強烈宣導下有下降趨勢。

高鐵說，清明節疏運期間實施全車對號座，昨天共載運8萬6000餘人次旅客，整體旅運狀況平順，各車站乘車秩序良好。

高鐵統計，4月1起配合政府防疫政策，對進站旅客實施全面量測體溫並要求全程配戴口罩後，昨天共有88名旅客因不清楚相關規定，到站時未配戴口罩，約占整體旅客0.1%，經高鐵站務人員說明相關規定後，旅客大都能配合至車站便利商店購買口罩配戴後，順利進站乘車。另，昨日無旅客體溫超過37.5度遭婉拒搭乘。

高鐵說，今天日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各一份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險，敬請旅客見諒。