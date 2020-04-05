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下午變天！ 中部以北轉雷雨 今晚各地慎防較大雨勢
今天清明連假最後一天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，連假期間的天氣大致如先前預期，主要以中部以北、東半部等地降雨較多，中部以南天氣相對較為穩定，溫度方面也呈現北涼南暖的分布型態，南北之間的天氣及溫度型態差異頗為明顯。
他說，預期今天上午各地仍維持多雲或陰的天氣，但是從下午開始，另一波鋒面夾帶水氣豐沛的華南雲雨帶再度接近台灣，中部、北部、東北部將逐漸轉為陰天有短暫陣雨或雷雨天氣，到了今天晚間雲雨帶進一步南壓，包括南部、花東地區也將下起雨來，今晚各地都將是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，並且有局部較大雨勢出現機會。
明後天一直到周三，鋒面雲雨帶仍將持續影響台灣，各地普遍有短暫陣雨或雷雨，有時雨勢仍會較大，尤其山區降雨的情況可能較為明顯。
他說，最快要等到周四，鋒面雲雨帶遠離，各地降雨趨緩，才會恢復為多雲到晴的天氣。目前來看，較為穩定的天氣可望持續到周六，周日會有另一波鋒面接近，到時天氣又會再度轉差，各地再度轉為有雨的天氣型態。
溫度方面，到周四之前大致維持北涼南暖的分布，中部以北、東北部地區高溫僅有20度上下，夜晚清晨低溫則在16-18度間，感受偏涼。中部以南、花東地區的高溫仍有23-25度以上，夜晚清晨低溫約20度左右。周五、周六陽光將較為明顯，溫度可望回暖許多。
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