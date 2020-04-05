收假訂位太滿！ 高鐵今晚再開兩加班車 全車對號座

北部今年清明連假碰上新冠肺炎疫情延燒，加上天氣多陰雨，往年都是掃墓人潮最多的清明節，昨天卻看不到人潮，不少雙北民眾改透過網路祭祖。北市掃墓公車搭車人少了九成，靈骨樓（塔）祭拜區桌距，也拉開1.5公尺到2公尺的防疫距離，更顯冷清。

2020-04-04 23:18