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收假訂位太滿！ 高鐵今晚再開兩加班車 全車對號座
為加強服務清明假期結束後北返的旅客，台灣高鐵經檢視運能調度後，宣布今天下午及晚間，自左營站加開兩班班次北上各站停靠全車對號座列車，歡迎購票乘車。
高鐵說，旅客可透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統等站外通路購買本車次對號座車票，歡迎多加利用；或至各車站售票窗口及自動售票機訂位購票乘車。
高鐵說，2020清明假期疏運期間（4月1日到4月6日）所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，以降低感染風險；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。
加班車資訊如下：
北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。
北上8826車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。
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