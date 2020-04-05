收假北返車潮國道9大地雷路段 高公局：建議上午出發
今天是清明節連續假期最後一天，上午7時國道各路段大致順暢，國道5號南北向都出現車多情形。高速公路局預估，今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統等路段，建議北向用路人上午時段出發。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。
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