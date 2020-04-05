免洗餐具因疫回歸 挨批不環保

環保署去年起推動禁用一次性餐具，全台至少有十一個縣市的百貨、賣場、購物中心、連鎖餐飲業者都依規定不再提供，如今隨著疫情發展，部分業者近期貼出公告，強調防疫期間，提供一次性餐具給客人。環保署表示，目前以安全為優先，業者只要向地方主管機關申請，基本上都會同意。

不過，環保署的作法，卻遭外界質疑「防疫升級，環保卻是倒退嚕」；環保團體表示，一次性餐具不一定能降低傳染，建議消費者自備餐具，才是兼顧健康與環保的作法。

地方政府也不同調，台北市環保局長劉銘龍認為，已有外帶等配套選項，若真為防疫要開放免洗餐具，中央應統一規範，不是讓各縣市自行決定。台南市政府原訂四月開始取締提供一次性餐具的餐飲店家，但受疫情影響，決定暫緩實施。

環保署去年八月修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，要求百貨公司、購物中心及量販店業，內用時不得提供各類免洗餐具，違者可罰一千兩百元至六千元不等，但如遇區域性傳染病、缺水、清洗設備故障、提供試吃服務等，可排除在外。

如今隨疫情影響，餐飲業者八方雲集、麥味登都紛紛公告使用一次性餐具。一名八方雲集業者指出，今年一月起因應疫情，內用全改成免洗餐具確保衛生，平均每人餐具費增十五元。

連鎖早餐店麥味登擁有近八百間門市，其所屬的超秦集團品牌總監翁浩軒表示，店內雖設有紫外線消毒等措施，不過四月起改供應一次性餐具，主要是讓消費者安心。今年起也陸續開設外帶店型，減少用餐群聚，也提供一次性餐具。

台中一家小吃店以往消費者內用會以瓷碗盛裝湯，現在改用紙餐盒。業者表示，一次性餐具比較衛生且方便，較重複性使用餐具傳染機率小，認為當下防疫優先，等疫情穩定後，再談環保政策。

不過，看守台灣協會秘書長謝和霖直言，無論哪種餐具都可能造成接觸、飛沫傳染，改用一次性餐具的防疫效果不大。環保團體「綠色和平」說，自備餐具才是兼顧健康與環保之道。