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免洗餐具因疫回歸 挨批不環保

聯合報 / 本報記者／連線報導
知名連鎖鍋貼店八方雲集在年初在各分店內用區就全面改供免洗餐具。 記者張裕珍／攝影
知名連鎖鍋貼店八方雲集在年初在各分店內用區就全面改供免洗餐具。 記者張裕珍／攝影

環保署去年起推動禁用一次性餐具，全台至少有十一個縣市的百貨、賣場、購物中心、連鎖餐飲業者都依規定不再提供，如今隨著疫情發展，部分業者近期貼出公告，強調防疫期間，提供一次性餐具給客人。環保署表示，目前以安全為優先，業者只要向地方主管機關申請，基本上都會同意。

不過，環保署的作法，卻遭外界質疑「防疫升級，環保卻是倒退嚕」；環保團體表示，一次性餐具不一定能降低傳染，建議消費者自備餐具，才是兼顧健康與環保的作法。

地方政府也不同調，台北市環保局長劉銘龍認為，已有外帶等配套選項，若真為防疫要開放免洗餐具，中央應統一規範，不是讓各縣市自行決定。台南市政府原訂四月開始取締提供一次性餐具的餐飲店家，但受疫情影響，決定暫緩實施。

環保署去年八月修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，要求百貨公司、購物中心及量販店業，內用時不得提供各類免洗餐具，違者可罰一千兩百元至六千元不等，但如遇區域性傳染病、缺水、清洗設備故障、提供試吃服務等，可排除在外。

如今隨疫情影響，餐飲業者八方雲集、麥味登都紛紛公告使用一次性餐具。一名八方雲集業者指出，今年一月起因應疫情，內用全改成免洗餐具確保衛生，平均每人餐具費增十五元。

連鎖早餐店麥味登擁有近八百間門市，其所屬的超秦集團品牌總監翁浩軒表示，店內雖設有紫外線消毒等措施，不過四月起改供應一次性餐具，主要是讓消費者安心。今年起也陸續開設外帶店型，減少用餐群聚，也提供一次性餐具。

台中一家小吃店以往消費者內用會以瓷碗盛裝湯，現在改用紙餐盒。業者表示，一次性餐具比較衛生且方便，較重複性使用餐具傳染機率小，認為當下防疫優先，等疫情穩定後，再談環保政策。

不過，看守台灣協會秘書長謝和霖直言，無論哪種餐具都可能造成接觸、飛沫傳染，改用一次性餐具的防疫效果不大。環保團體「綠色和平」說，自備餐具才是兼顧健康與環保之道。

餐具 疫情 環保署

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