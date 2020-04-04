影／發警訊並設前進指揮所 墾丁大街夜市摩肩擦踵仍難免

屏東墾丁大街夜市假日人潮無法保持社交安全距離，外界憂心恐成防疫破口，中央今天罕見發出國家級警報，屏東縣防疫指揮中心增設恆春前進指揮所，縣長潘孟安親自坐鎮，行政院副院長陳其邁、警政署長陳家欽南下督導後，內政部長徐國勇下午也到墾丁視察；對政府大動作是否引發恐慌，陳其邁和潘孟安強調，防疫視同作戰，都是超前部署的一環，簡訊是善意提醒。

警方估計連假三天墾丁湧入七萬人潮，今天是連假收假前一天，旅宿業結束連兩天近滿房榮景，住房率跌到五成，墾丁大街夜市人潮已不如前兩天；警方出動上百名警力和穿上背心的縣府衛生局人員，以不同方式向遊客宣導戴口罩、保持社交距離，免費發送口罩給外籍遊客

執勤員警不諱言，為了墾丁大街的夜市人潮，頭次見到如此大陣仗，連署長和部長都下來督導了；因都是採柔性勸導，摩肩擦踵的畫面依舊無法避免，除非強制並有罰則。