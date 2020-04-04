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憂心淪為防疫破口 台南花園、成功夜市加入防疫陣線
台南花園夜市位在台南市北區，是台灣十大夜市之一。新冠肺炎疫情嚴峻之際，清明連假來自各地的觀光客大量湧入花園夜市，台南市府及警方擔心人群群聚，恐淪為防疫破口，今天緊急邀集轄內花園、成功兩大夜市業者協商，派員在出入處量體溫、勸導攤商及民眾戴口罩，保持至少1公尺的社交距離。
中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，建議民眾避免出席近距離接觸的社交活動，室外保持1公尺、室內保持1.5公尺的距離，有效降低感染風險。今天更發布國家警報，發布警示區包括台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區，暫勿前往。
然而，清明連假，大批觀光客大量湧入花園夜市等，台南市警五分局下午邀請轄內花園、成功兩大夜市負責人協商，建請業者在夜市出入口處派員量體溫，提供乾洗手，勸導民眾及攤商戴口罩，警方將派員協助配合執行。
另請業者在出入口處及明顯處張掛「社交距離注意事項」，市府衛生、消防局均派員到場協助，業者強調，會全力配合。同時，為了讓到夜市的外籍人士能熟悉社交安全距離，也將派外事員警到場，並製作圖卡，強力宣導。
第五分局長陳錦文說，防疫為政府當前最重要工作，新冠病毒可能藉由無症狀患者快速傳播，民眾到夜市人潮眾多地點，應該確實保持安全距離，業者應確實做好量體溫等防疫措施，共同防堵疫情擴散。
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