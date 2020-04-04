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明天早點出發！九路段塞爆 國5恐塞12小時

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天下午15時30分國3北向73.4公里處中線車道事故，回堵四公里。圖／高公局提供
今天下午15時30分國3北向73.4公里處中線車道事故，回堵四公里。圖／高公局提供

今天為清明節連續假期第三天，也是清明節當天。交通部高公局說西部國道路網於上午10時開始出現北返車潮，下午2時30起呈現部分壅塞路段，包括國1北向西螺服務區至埔鹽系統交流道、台中至台中系統、新竹至湖口；國3北向關西至大溪路段等；國5於上午11時開始出現北向車潮，壅塞路段為宜蘭至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午6時，國道交通量為74.2百萬車公里，預估本日交通量為105百萬車公里。

高公局說，下午1時14分國1北向209.5公里處發生三輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵三公里 ；下午3時30分國3北向73.4公里處發生兩輛小車追撞事故，占用中線車道，造成後方車流回堵四公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局說，明天收假日預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，預判明日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局說，明天仍要留意北返車潮，預計集中在下午。國5從上午10時塞到晚上10時，西部國道預計下午3時塞到晚上6時。

高公局說，明天相關疏導措施包含下午2到晚上9時國5北向高乘載管制、單一費率、0到10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說已規劃四條長途及七條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

國道 車潮 事故 高速公路 塞車 連續假期

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