仁舟社企研發「水寶盆」 從做塑膠變造林守護者

一個小發明可能帶來社會巨大的改變，仁舟社會企業這兩年用回收紙結合天然材質，推出俗稱水寶盆的「水源寶育樹盆」，在海邊、山巔和降雨極少的沙漠裡留下甘霖，幫助小樹苗順利長大，讓植樹的存活率大增三到九倍；有趣的是，仁舟社企老闆是做塑膠起家的。

仁舟社企是一家才三年的年輕公司，董事長湯文清是實業家也是發明家，事業版圖涵蓋塑膠產業。湯文清和股東們都是佛門弟子，認同日常法師減少汙染、「光復大地」的理念，加上三年多前海洋塑膠廢棄物議題引發廣泛的關注，大夥兒出資成立這家社會企業，用行動實踐減塑。

●海岸造林遇難題 找上仁舟幫忙

「水寶盆的問世是一項因緣。」仁舟社企總經理王文蘭回憶，兩年前慈心有機農業發展基金會忙著協助林務局在海邊種樹，許多種樹點都是海岸線退縮得厲害的地方，有的樹必須種在沙灘上，這裡鹽分高，夏天沙灘溫度可以衝上攝氏70度，加上缺乏淡水，就算耐鹽的林投、黃蓳等植物的小苗都難存活，慈心基金會找上她，希望解決這個難題。

湯文清搞清楚需求後，以古代的元寶作為設計雛形，三條導流溝加上一條棉繩，把雨水封存在這個接近密閉的水寶盆裡，種下樹苗時，套上這個水寶盆，透過這條棉繩的毛細作用，把水導入樹苗根部，穩定供應水分，也沒有孳生蚊蟲、引發登革熱疫情的顧慮。

王文蘭說，水寶盆是用回收紙漿結合幾項天然材質製成，必須有六個月到一年的耐水性，讓樹苗撐過這段關鍵期，功成身退時，水寶盆也能自然分解、歸於大地。

●以前造林要5~7年 現在縮短到2年

慈心基金會種樹總監程禮怡用水寶盆在全台各地植樹，長達一個月不必靠人工澆水，不論山上或海邊造林，存活率從最低一、兩成，大幅提高到八、九成以上，「以前海岸造林大概五到七年才能成林，現已縮短到兩年」。

程禮怡說，像在萬里海邊的沙灘上種樹，夏天沙灘高溫達70℃，測量水寶盆下的樹苗根部都在40℃以下，保濕又防曬，避免樹苗根系因為太熱進入休眠期。

●塑膠帶來的環境問題 可用塑膠解決

水寶盆是仁舟社企目前四大類產品之一，其他三類以取代生活中的一次性塑膠製品為主，包含環保袋、矽密保鮮袋等，倡導運用對健康與環境友善的材質，設計出兼具「實用性」與「設計感」的商品，解決塑膠引發的人類健康問題與對環境造成的危害。

王文蘭表示，仁舟社企的理念認為，塑膠仍有一定的需求與效益，不必妖魔化它，重點是人們要怎麼用它；對使用塑膠的觀念是極小化且充分利用，不躁進地減塑。