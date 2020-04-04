快訊

本土病例案352北部商店販售人員 發病前全程戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁舟社企研發「水寶盆」 從做塑膠變造林守護者

聯合報 / 記者鄭朝陽／即時報導
仁舟社會企業成軍約三年，已推出水寶盆等友善環境的多項產品，也提供年輕人解決社會問題的職場 。記者徐兆玄／攝影
仁舟社會企業成軍約三年，已推出水寶盆等友善環境的多項產品，也提供年輕人解決社會問題的職場 。記者徐兆玄／攝影

一個小發明可能帶來社會巨大的改變，仁舟社會企業這兩年用回收紙結合天然材質，推出俗稱水寶盆的「水源寶育樹盆」，在海邊、山巔和降雨極少的沙漠裡留下甘霖，幫助小樹苗順利長大，讓植樹的存活率大增三到九倍；有趣的是，仁舟社企老闆是做塑膠起家的。

仁舟社企是一家才三年的年輕公司，董事長湯文清是實業家也是發明家，事業版圖涵蓋塑膠產業。湯文清和股東們都是佛門弟子，認同日常法師減少汙染、「光復大地」的理念，加上三年多前海洋塑膠廢棄物議題引發廣泛的關注，大夥兒出資成立這家社會企業，用行動實踐減塑。

●海岸造林遇難題 找上仁舟幫忙

「水寶盆的問世是一項因緣。」仁舟社企總經理王文蘭回憶，兩年前慈心有機農業發展基金會忙著協助林務局在海邊種樹，許多種樹點都是海岸線退縮得厲害的地方，有的樹必須種在沙灘上，這裡鹽分高，夏天沙灘溫度可以衝上攝氏70度，加上缺乏淡水，就算耐鹽的林投、黃蓳等植物的小苗都難存活，慈心基金會找上她，希望解決這個難題。

湯文清搞清楚需求後，以古代的元寶作為設計雛形，三條導流溝加上一條棉繩，把雨水封存在這個接近密閉的水寶盆裡，種下樹苗時，套上這個水寶盆，透過這條棉繩的毛細作用，把水導入樹苗根部，穩定供應水分，也沒有孳生蚊蟲、引發登革熱疫情的顧慮。

王文蘭說，水寶盆是用回收紙漿結合幾項天然材質製成，必須有六個月到一年的耐水性，讓樹苗撐過這段關鍵期，功成身退時，水寶盆也能自然分解、歸於大地。

●以前造林要5~7年 現在縮短到2年

慈心基金會種樹總監程禮怡用水寶盆在全台各地植樹，長達一個月不必靠人工澆水，不論山上或海邊造林，存活率從最低一、兩成，大幅提高到八、九成以上，「以前海岸造林大概五到七年才能成林，現已縮短到兩年」。

程禮怡說，像在萬里海邊的沙灘上種樹，夏天沙灘高溫達70℃，測量水寶盆下的樹苗根部都在40℃以下，保濕又防曬，避免樹苗根系因為太熱進入休眠期。

●塑膠帶來的環境問題 可用塑膠解決

水寶盆是仁舟社企目前四大類產品之一，其他三類以取代生活中的一次性塑膠製品為主，包含環保袋、矽密保鮮袋等，倡導運用對健康與環境友善的材質，設計出兼具「實用性」與「設計感」的商品，解決塑膠引發的人類健康問題與對環境造成的危害。

王文蘭表示，仁舟社企的理念認為，塑膠仍有一定的需求與效益，不必妖魔化它，重點是人們要怎麼用它；對使用塑膠的觀念是極小化且充分利用，不躁進地減塑。

仁舟社企把主力放在解決減塑問題，王文蘭說，公司創立時，全數股東都建立不分紅共識，年度盈餘的三成用於社會公益，其餘分配給三件事：一是支持提倡減塑的非營利組織，推動淨灘等行動；二是投入產品研發，取代更多生活上一次性的塑膠用品；三則提供年輕員工一定水準的薪資待遇，讓他們可以毫不猶豫加入社企行列，既能養活自己，還對社會有所貢獻。 

仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業成軍約三年，已推出水寶盆等友善環境的多項產品，也提供年輕人解決社會問題的職場 。記者徐兆玄／攝影
仁舟社會企業成軍約三年，已推出水寶盆等友善環境的多項產品，也提供年輕人解決社會問題的職場 。記者徐兆玄／攝影
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社企總經理王文蘭 。記者徐兆玄／攝影
仁舟社企總經理王文蘭 。記者徐兆玄／攝影
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供
仁舟社會企業研發的水寶盆，幫助種在環境惡劣的樹苗長大，也友善環境。圖／仁舟提供

社企 沙灘

延伸閱讀

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

白色污染無所不在 就連打開零食包裝也會產生塑膠微粒

檢疫男落跑遭罰竟再次失蹤 執行署：我們不是塑膠做的

4人隔離還趴趴走被罰百萬 蘇貞昌：政府不是塑膠做的

相關新聞

防疫升級環保倒退嚕？環署准餐飲業者供一次性餐具

環保署去年推動少用一次性餐具，有餐飲業者最近因應新冠肺炎疫情，改提供一次性餐具給客人。環保署表示目前以安全為優先，業者只...

家有養貓注意清潔 小心感染弓漿蟲引發視網膜發炎

新竹縣一名66歲婦人，日前因右眼突然感到視力模糊、畏光及疼痛到醫院求診，檢查後發現右眼視網膜有一塊黃色的突出物，但核磁共...

北返潮湧現！明風景區仍塞 十地雷路段曝光

今日是清明連續假期的第三天，交通部公路總局說，截至下午3時，台9線礁溪往國5交流道北向、台9線和平溪橋北向、台9線觀音谷...

蘇花改湧向國五 北返車潮來了恐塞到半夜

清明連假第3天，蘇花改與蘇花公路的蘇花路廊，在近午時，湧現北上車潮，4個小時，就有6608輛次，高峰每小時破千，有109...

明天早點出發！九路段塞爆 國5恐塞12小時

今天為清明節連續假期第三天，也是清明節當天。交通部高公局說西部國道路網於上午10時開始出現北返車潮，下午2時30起呈現部...

仁舟社企研發「水寶盆」 從做塑膠變造林守護者

一個小發明可能帶來社會巨大的改變，仁舟社會企業這兩年用回收紙結合天然材質，推出俗稱水寶盆的「水源寶育樹盆」，在海邊、山巔...

工會籲暫停投遞給居家檢疫者 中華郵政：將發護目鏡

台灣新冠肺炎確診人數已來到355例，為避免郵差因投遞染疫引起社會傳播，進而成為我國防疫破口，台灣郵政產業工會昨天發文給中...

慶祝兒童節 北捷森林彩繪列車上路

慶祝兒童節，台北捷運即日起到10月底，在捷運淡水信義線推出「2020探索森林親子彩繪列車」，有麻吉貓家族及森林植物、昆蟲...

兒童節伊甸「愛的便利貼」開跑 祝孩子天天都快樂

今天是兒童節，伊甸基金會「兒童發展知多少」問卷調查指出，父母們在照顧0至6歲孩童時，最希望給孩子的前3項「禮物」分別是安...

影／台鐵列車明停賣便當「非硬性禁食」布口罩也可進站

大眾運輸防疫部署，4月1日起台鐵高鐵未戴口罩禁止進站，雙北市昨(3日)也依中央政策公告生效，今起搭乘北捷、公車未戴口罩且...

高公局估 今現北返最大車潮

今天清明連假第三天，交通部預估將出現北返最大車潮。高公局說，今早路況大致順暢，國5北返車潮預計上午11時湧現，可能塞到晚上10時，西部國道北返車潮是下午2時出現，將塞到晚上9時。

全球吹蔬食風 營養師：健康食物也要適量

消費者追求健康餐食，「綠金商機」發威，消基會提醒消費者，要格外留意產品標示內容的相關資訊是否完整詳實。營養師張宜臻發現，許多人選購健康食物時，因為健康概念不足，反而可能攝取過量；而有些消費者因本身疾病，部分健康食物甚至應該避免的，若沒留心，可能適得其反。

熱門新聞

收到暫勿前往墾丁簡訊 觀光業者驚呼太誇張、打擊士氣

台鐵高鐵明起列車停售便當飲料 車上勿飲食下車才可吃

捷運公車戴口罩 有人嗆司機報警 捷運上午拒載約200人

大同電鍋為什麼沒有開關？ 網揭貼心因素

全聯行動超市悄悄現蹤 地點讓2萬人感動直呼：好貼心

今明兩天北台偏濕涼 吳德榮：明午後起慎防較大雨勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。