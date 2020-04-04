防疫升級環保倒退嚕？環署准餐飲業者供一次性餐具

環保署去年推動少用一次性餐具，有餐飲業者最近因應新冠肺炎疫情，改提供一次性餐具給客人。環保署表示目前以安全為優先，業者只要向地方主管機關提出申請，政府基本上都會同意。但環保團體表示，一次性餐具不一定能降低傳染率，建議消費者自備餐具，才是兼顧健康與環保的作法。

一名八方雲集業者指出，八方雲集有700多間門市，今年一月起因應疫情，內用區全面改供免洗餐具確保衛生。據了解這項措施拉高成本，平均每人餐具費增15元。

連鎖早餐店麥味登擁有近800間門市，其所屬的超秦集團揚秦國際企業股份有限公司品牌總監翁浩軒表示，麥味登餐具也設有紫外線消毒等措施，今年4月1日起仍改供一次性餐具給客人，主因是讓消費者安心。在此之前，只要有內用客人要求換一次性餐具，店家也都配合。麥味登今年起陸續開設外帶店型，減少用餐群聚也提供一次性餐具，預計今年5月達30家。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩說，疫情期間以安全為最高考量，若商家不放心想改用一次性餐具，只要報備地方主管機關，政府會同意。據環保署去年5月公告的「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，規定百貨、量販店、學校、政府不可提供各種形式的一次性餐具，違者罰1200到6000元。但有排除條款，包括區域性傳染病、缺水、清洗設備故障、提供試吃服務等，可排除在外。

環保團體看守台灣協會秘書長謝和霖說，店家餐具由客人自取或由服務人員提供，無論哪種餐具都可能造成接觸、飛沫等傳染，改用一次性餐具的防疫效果不大。環保團體綠色和平則說，改用一次性餐具只是暫時性措施，不會產生太大問題。兩團體都表示自備餐具才是兼顧健康與環保之道。