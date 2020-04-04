北返潮湧現！明風景區仍塞 十地雷路段曝光

今日是清明連續假期的第三天，交通部公路總局說，截至下午3時，台9線礁溪往國5交流道北向、台9線和平溪橋北向、台9線觀音谷風隧道北向已出現北返車潮，另台2線淡水部分路段亦出現旅遊車潮，其餘省道路段車流順暢無壅塞情形。

公總說，明天為清明連續假期最後一天，預估會出現另一波北返車潮，風景區路段也會有局部壅塞情形，如台18線（阿里山櫻花季），台9線蘇花公路、南迴公路、台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，部分路段已規畫替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

公總說，為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，連假共14家業者90條國道客運重點疏運路線，於4月1日0時起至4月5日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（八公里）或市區客運一段票免費措施＊高鐵快捷公車除外），另本次清明連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠，共39條路線，歡迎民眾多加利用。

公總說，已協調客運業者視人潮機動增班，4月1日起至4月3日止，西部國道客運共計行駛8363班次，疏運12萬9398人；國道5號客運路線共計行駛1655班次，疏運20658人。

此外，公路說為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已要求各運輸業者提升各項防疫措施，包括車輛清潔消毒、駕駛及第一線服務人員值勤時配戴口罩及量測體溫、對搭乘客運之乘客量測體溫及要求乘車時全程配戴口罩，各業者均已配合落實辦理，公路總局也將持續督促業者落實各項防疫工作，請民眾安心搭乘。

公總呼籲用路人可多加下載利用「幸福公路APP」，透過導入動態虛擬資訊看板（DVCMS）的概念，實現路上看不到實體資訊看板，卻處處是資訊看板的想法，讓使用者走到哪，路況資訊跟隨著播到哪，達成無縫隙的路況資訊提供，讓用路人在假期間能充分掌握路況資訊。