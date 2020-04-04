工會籲暫停投遞給居家檢疫者 中華郵政：將發護目鏡

台灣新冠肺炎確診人數已來到355例，為避免郵差因投遞染疫引起社會傳播，進而成為我國防疫破口，台灣郵政產業工會昨天發文給中華郵政公司、衛福部、交通部，希望中央可提供居家檢疫、隔離者名單和地址，並暫停投遞包裹、掛號，改由延長招領。

工會說，按照中央流行疫情指揮中心規定，居家檢疫及隔離者不得外出，且須與家人避免一公尺內接觸，不過因為郵差不知道收件者是否正在進行檢疫或隔離，近日又傳出社區保全中鏢，在不知情的情況下接觸恐有感染風險。郵差每天接觸100到200個包裹和掛號，一來一往下，從這個住戶傳到下個住戶，每個住戶又有各自的接觸者，恐引起如滾雪球般社區感染，成為防疫上大漏洞。

因此，工會建議除將隔離和確診名單給里長、警方和防疫人員，也應提供給中華郵政，並要求暫停投遞包裹、掛號和快捷給居家檢疫和隔離者，改為提供招領通知單，由其家人到郵局代領，而原先招領期限為15個工作天，必要時也要加以延長，待民眾完成居家檢疫後再自己領取。此舉不但保障郵差，也保障所有的住戶。

另外，工會還說，全台有1298間郵局，4月1日起實施進郵局全面量體溫後，許多偏鄉郵局僅一到兩個人力，辦理業務之餘還要量測體溫，實在無法負荷，希望中華郵政可以大量採購紅外線測溫儀，或多聘專職人力因應，避免造成員工負擔。

對此，中華郵政說，目前中央考量個資，並沒有提供居家檢疫及隔離者名單，更不可能拿到確診者的地址，不過會尊重工會聲音，也會將工會意見反映給中央。

中華郵政也說，為加強第一線投遞人員防護，除了口罩、酒精、手套等基本配備，已通知各郵局去購買護目鏡，會給郵差多一層保護。

至於人力問題，中華郵政說周一會開會討論，目前已要求各郵局請志工協助量溫，倘若人力還是不足，會採彈性作法，民眾於櫃檯辦理郵政業務時一併量體溫。

面對外界質疑一旦給出相關名單，恐有洩漏個資疑慮。對此，工會說郵政法規定郵差有保密義務，這點不用擔心，絕對不會外洩。