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慶祝兒童節 北捷森林彩繪列車上路
慶祝兒童節，台北捷運即日起到10月底，在捷運淡水信義線推出「2020探索森林親子彩繪列車」，有麻吉貓家族及森林植物、昆蟲以及小動物們，陪伴小朋友搭車；兒童新樂園也同步推出一日票手環，供一起乘坐彩繪列車，前往兒童新樂園享受溫馨時光。
今年度的彩繪列車，外觀有3種不同的森林天色轉換，第一、二節車廂的外觀是早晨的森林，麻吉貓及家族夥伴們享受著灑落的陽光，在草地上與蝴蝶、昆蟲嬉戲；第三、四節車廂是以深橘色作為基調，展現出傍晚的森林面貌；第五、六節車廂則是以藍紫色呈現夜幕降臨的景緻，貓頭鷹等夜行性動物像出沒在樹林間，享受著屬於他們的夜晚。
列車內部的車窗、車門、屏風及設備箱等，隨處可見台灣藍鵲、台灣獼猴、梅花鹿、杜鵑花、酢漿草、瓢蟲、樹蛙、蜻蜓等圖案，搭配中英文標示，打造出知性寓樂的車廂空間，小朋友可在搭車時，學習認識各種動植物及昆蟲，豐富乘車時的親子時光。
北捷公司也表示，淡水信義線、松山新店線列車車廂內，陸續設置「親子友善區」，從列車第3節車廂第4個車門，到第4節車廂第1個車門，提供親子、孕媽咪及推嬰兒車等旅客更友善的乘車服務。
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