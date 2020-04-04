兒童節伊甸「愛的便利貼」開跑 祝孩子天天都快樂

今天是兒童節，伊甸基金會「兒童發展知多少」問卷調查指出，父母們在照顧0至6歲孩童時，最希望給孩子的前3項「禮物」分別是安全與衛生的環境、其次則是高互動、良性陪伴以及有助於能力發展的課程或活動。伊甸基金會認為重視安全衛生環境之餘，對孩子的關懷也不能少，發起「愛的便利貼」活動，希望募集2190則愛心留言，象徵孩子在0到6歲的每個日子，天天都能獲得關懷！

伊甸基金會「兒童發展知多少」問卷調查結果指出，父母們在照顧0至6歲孩童時，最希望給孩子的前3項「禮物」，分別是安全與衛生的環境，占比高達75.5%；其次是高互動、良性的陪伴，占比56.8%，以及有助於能力發展的課程或活動，占比41.6%。

伊甸呼籲，安全的環境固然重要，但對孩子的關懷更不能少，特別在0到6歲的成長關鍵期，父母的陪伴相當重要，因此，伊甸推出「愛的便利貼」網路活動，向民眾募集愛心留言，邀請大家一起來幫孩子打氣，陪伴他們通過成長挑戰。

伊甸指出，孩子發展歷程就像是循序漸進的冒險關卡，每個年齡都有不同挑戰，0至6歲是成長發展關鍵，最需要照顧者的關心、陪伴，但往往因為許多現實因素、資訊取得不易，或是觀念上的落差，導致孩子隱形需求被忽略。

像是今年3歲的齊齊，因先天性染色體異常，直到5、6個月，全身軟趴趴地無法出力，讓爸爸媽媽擔心不已，1歲時，經醫生評估為全身低張力、成長發展皆有遲緩的狀況。齊齊初到伊甸接受早療時，不會說話、吃飯、甚至穿脫鞋襪也需他人協助，在教保老師為齊齊擬定個人化的訓練目標後，老師耐心教導，家長也不斷陪同練習，經過1年時間，齊齊現在已有基本生活自理能力，在表達方面，也有不少仿音表現，最喜歡飛機的他，如今會指著天空，並發出聲音要家人一起看，認知能力也明顯進步。

為喚起更多民眾對陪伴孩子的注意，伊甸發起「愛的便利貼」網路活動，希望募集2190則愛心便利貼留言，象徵孩子在0到6歲的每個日子裡，天天都能夠獲得社會大眾的關懷與鼓勵，即日起至5月20日，只要參與伊甸「愛的便利貼」線上留言活動，並公開分享，就有機會獲得精美小禮，詳情可參考伊甸官網或活動網頁 https://kidsmemo.eden.org.tw/