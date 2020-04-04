影／台鐵列車明停賣便當「非硬性禁食」布口罩也可進站

大眾運輸防疫部署，4月1日起台鐵高鐵未戴口罩禁止進站，雙北市昨(3日)也依中央政策公告生效，今起搭乘北捷、公車未戴口罩且屢勸不聽者，將可處最低3千、最高1萬5千元罰鍰，極端個案可依社維法處理，北捷表示截至今天中午11時，勸導未果拒載的旅客約200人，無強制開罰情形。

台鐵四月起戴口罩才能進站，台鐵運務處綜核科科長陳榮彬表示，未戴口罩的旅客以4月1月為最多，現在已經減少很多，只是如果身上真的沒有口罩該怎麼辦？陳榮彬說站務人員會請旅客到鄰近便利商店購買，「戴布口罩也可進站」，另外陳榮彬也表示偏鄉若真的臨時買不到口罩，站方會視情況提供口罩。

大眾運輸強制戴口罩、車上禁食，連帶影響高鐵、台鐵等具長途運輸鐵道系統的「附業」，台鐵明起暫時停止在列車上販售便當，台鐵附業營運中心業務科科長陳依伶表示，禁食主要是因要防疫社交距離的要求，但並非硬性規定，將會柔性勸導旅客在列車上不要飲食，只是針對低血糖、兒童等無法長途禁食的旅客該如何處理，陳依伶建議旅客可以自備糖果，或是可即時補充血糖的食品，以維持身體機能。