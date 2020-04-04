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北返車潮湧現！ 國5北上大塞車 雪隧回堵5.5公里
根據高速公路局即時路況顯示，國5北返車潮湧現，宜蘭-坪林北向路段車多壅塞，時速低於30公里，北向匝道的雪山隧道入口處排隊5.5公里。
高公局說，今天0-5時交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)的1.6倍；截至上午12時，國道全線交通量為33.9百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里，較預期流量為低。
今天上午全國道行車狀況大致良好，高公局研判下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭-坪林及國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
另上午10時46分國1北向321.1公里處發生兩輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約3公里。
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