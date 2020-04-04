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影／台鐵明起停售車上便當 估每月少賣3萬個

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局宣布明天起暫停車上便當販售，勸導車上勿飲食，估計每個月將少賣約3萬個車上便當。圖／台鐵局提供
台鐵局宣布明天起暫停車上便當販售，勸導車上勿飲食，估計每個月將少賣約3萬個車上便當。圖／台鐵局提供

交通部宣布4月1日起車站全面量體溫、戴口罩，隨著中央流行疫情指揮中心防疫社交距離指引發布，台鐵局宣布明天起暫停車上便當販售，勸導車上勿飲食，估計每個月將少賣約3萬個車上便當。

台鐵局宣布，今起暫停列車電話預訂與票訂便當服務，明起各列車停售便當，飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

根據台鐵局統計，受到疫情影響，3月車上便當販售（包含訂票時一併訂便當），每天約賣1000到1200個，4月疫情更甚，估計每天車上便當銷售降為1000個。明起暫停販售車上便當後，台鐵估計每月少賣3萬個便當，以一個便當80元計算，每月損失24萬元。

台鐵局說，台鐵便當去年銷售量達1053萬9706個、銷售金額7億5809萬5885元，雙雙創下歷史新高。台鐵局說，疫情爆發至今，整體便當銷售下跌兩到三成，其中車上便當銷售下跌逾五成，今年很難超過去年銷售量。

台鐵局附業營運中心科長陳依伶說，今年1到2月車銷便當數量為17萬7708個，其中一天約有500個便當是訂車票時一併訂購的，不過受到疫情影響，4月共才賣出3000個票訂便當。

不過陳依伶說，針對有血糖問題旅客，或是小朋友，建議上車前可以自備糖果，確保旅客乘車便當，若有緊急需要可以拿下口罩食用，吃完就戴上。

另外就口罩配戴狀況，台鐵局運務處綜核科長陳榮彬說，4月1日首日上路最多人沒戴口罩，現在逐日減少。如果是偏鄉小站，民眾不方便臨時購買，站方會提供免費口罩。

陳榮彬說，以昨天來說，五名旅客發燒予以拒載，未戴口罩勸離後未搭乘人數有245人，未戴口罩購買後進站乘車人數673人，特殊情形由車站提供口罩後搭車人數232人。

便當 台鐵 口罩

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