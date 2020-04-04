新冠肺炎防疫 基層醫護身陷多重壓力

新型冠狀病毒疾病（COVID-19）不斷延燒，中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源說，基層醫護人員承受來自對病人的責任感、家人不安、可能遭受感染的風險、醫療物資可能缺乏等多重壓力，相當辛苦。

台大醫院醫師出身的邱泰源曾經參與抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的工作，回想到當年的抗SARS經驗，邱泰源說，最感謝的是家旁邊賣排骨飯的老闆，因為還願意讓他進去吃飯。

邱泰源苦笑說，當年SARS疫情嚴重的時候，出門都不敢說自己是台大醫師，因為只要一說，光是吃個飯，整間店的客人就全跑光。

面對這次新冠肺炎延燒，邱泰源說，台灣在SARS過後，對於醫學教育的改革，讓所有醫生都能夠處理發燒的病人，基層醫療體系也建立起數百個社區醫療網絡，基層診所慢慢地不再是孤島，而是有了相互的照應，彼此對於防疫也更有信心。

邱泰源說，所有基層醫護人員對於病人都有一份責任感在，面對疫情還是要勇敢去治療病人，但是往往會受到來自家人的壓力，希望他們不要繼續工作，這樣的兩邊拔河讓醫護人員常常陷入兩難。

加上不知道何時會遇上染疫的病人，以及受疫情衝擊導致病人不來的營收損失，邱泰源說，基層醫療人員面對防疫工作，真的是焦頭爛額。

面對未來疫情可能進入長期抗戰，邱泰源說，目前全聯會規劃「分級醫療」的概念，希望將有感冒、肺炎症狀的民眾，引導入專門的防疫診所，讓其他的醫療體系能夠早日恢復常態。