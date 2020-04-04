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國5北返車潮估11時湧現 恐一路塞到晚上10時
今天是清明連假第三天，交通部預估將出現北返最大車潮。高公局說，今早路況大致順暢，國5北返車潮預計上午11時湧現，可能塞到晚上10時，西部國道北返車潮則是下午2時出現，將塞到晚上9時。
高公局說，雖然受到新冠肺炎疫情影響，清明連假交通量創七年來新低，還是會塞車，今明兩天建議民眾早點出門，西部國道可改走台61線西濱快。
高公局說，今、明兩天國道預估有九大易塞路段，包含國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪，及國5北向頭城至坪林、國6舊正-霧峰系統，建議北向用路人上午時段出發。
今天國道疏運措施包含下午2時到晚9時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口、國3名間雙向、中興系統及西濱北向入口等、單一費率、開放路肩、匝道儀控等。
高公局說，明天仍要留意北返車潮，預計集中在下午，建議用路人早點上路。國5從上午10時塞到晚上10時，西部國道預計下午3時塞到晚上6時。
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