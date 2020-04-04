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高鐵昨161旅客未戴口罩 即起車廂內勿脫口罩飲食

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵。本報資料照片
台灣高鐵。本報資料照片

交通部日前宣布，4月1日起進站全面量體溫、戴口罩，體溫達37.5度或是未戴口罩者予以拒載。據台灣高鐵公司統計，昨天161名旅客未戴罩。另外，高鐵稍早也宣布，即起勿於車廂內飲食。

高鐵清明節疏運期間實施全車對號座，昨天共載運7萬6000餘人次旅客，整體旅運狀況平順，各車站乘車秩序良好。不過據高鐵統計，昨天共有161位旅客因不清楚相關規定，到站時未配戴口罩，約占整體旅客0.21%，經高鐵站務人員說明相關規定後，旅客大都能配合至車站便利商店購買口罩配戴後，順利進站乘車。

另外，高鐵說，昨天無旅客體溫超過37.5度遭婉拒搭乘。

高鐵稍早也宣布，即起勸導旅客遵照中央流行疫情指揮中心最新發布防疫社交距離指引，及搭乘大眾運輸工具全程配戴口罩之規定，勿於車廂內飲食，自備餐食或商務車廂的旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用，並於明天起調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，同步撤除椅背網袋內車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各一份及瓶裝水，停止提供書報雜誌。

高鐵 口罩

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