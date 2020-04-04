高鐵昨161旅客未戴口罩 即起車廂內勿脫口罩飲食

許多外宿的上班族或學生都會帶上一台大同電鍋去租屋處，而大同電鍋自上市至今已有數十年的歷史，幾乎人人家中都有一台，而它的耐用度和方便性也是眾所皆知。對此，有網友發文表示傳統式的大同電鍋都只有一個按鍵，負責保溫和加熱，但卻沒看見有電源的開關，只能拔掉插頭，因此他好奇詢問大家這樣的設計是否太過奇耙，而貼文一出後，網友紛紛解答，表示這樣的設計相當貼心，省電又方便。

2020-04-04 09:27