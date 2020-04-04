大同電鍋為什麼沒有開關？ 網揭貼心因素

許多外宿的上班族或學生都會帶上一台大同電鍋去租屋處，而大同電鍋自上市至今已有數十年的歷史，幾乎人人家中都有一台，而它的耐用度和方便性也是眾所皆知。對此，有網友發文表示傳統式的大同電鍋都只有一個按鍵，負責保溫和加熱，但卻沒看見有電源的開關，只能拔掉插頭，因此他好奇詢問大家這樣的設計是否太過奇耙，而貼文一出後，網友紛紛解答，表示這樣的設計相當貼心，省電又方便。

原PO昨日（3日）在「批踢踢八卦板」上發文，他表示大同電鍋只有一個按鍵，按下去開始煮飯，煮完了按鍵就會自動跳回，但檢查了半天卻沒看到上面有電源開關，所以它根本無法關機，唯一能關起來的方式就是將插頭拔掉，對此原PO相當疑惑，他說「怎麼會有這麼奇杷的設計，台灣人從來就不覺的哪裡怪怪的嗎？」

文章一出後，立刻引來網友熱議，許多人紛紛留言揭開答案，表示「拔電才是省電」、「保溫啊，你可以買有開關的延長線插」、「讓你學習拔插頭是很重要的一件事，被電過就知道啦」、「拔掉才是真的關掉，不然還是會耗電」、「新款有，但還是舊款好用」、「說插頭一直拔容易壞的，我家的大同電鍋用超過10年每天插拔也沒壞啊」。