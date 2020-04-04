北部雨到下周四 玉山有機會降四月雪

今天下半天起轉濕涼。中央氣象局說，東北季風增強加上華南雲雨區影響，北部有雨到下周四，且到下周二都要留意局部較大雨勢。

氣象預報員王品翔說，受到東北季風增強影響，天氣逐漸轉濕涼，下半天開始水氣增多，中部以北、東半部出現短暫陣雨或雷雨，明天到下周二加上華南雲雨區東移，中部以北、東北部留意局部較大雨勢。

王品翔說，下周三到周四整體水氣減少，不過仍受到東北季風影響，北部、東北部偏涼，迎風面北部、東半部及中南部山區有降雨機率。

王品翔說，到了周五東北季風減弱，雨勢趨緩，僅東半部和北部山區有雨，其餘地區多雲到晴。

氣溫部分，王品翔說，這周低溫變化幅度不大，北部、東北部16到17度，中南部和花東17到19度。

王品翔說，今天到下周二，因為東北季風增強加上華南雲雨區雙重影響，北台灣充滿水氣，北部、東北部高溫僅18到22度，中南部到周二因為水氣較多高溫落在22到24度，其他時間回溫到24到28度，花東則是22到26度間。

王品翔說，明天和下周一在氣溫和水氣配合下，玉山有機會降雪。