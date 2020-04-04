中部以北恐雷雨！ 留意局部較大雨勢

中央氣象局說，今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；清晨華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨；白天起北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今天馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

明天至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三、周四東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。